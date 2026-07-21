Antonello Venditti, elettronica e m2o: torna la Castellammare Art Music Week

21/07/2026 13:18:00

Castellammare del Golfo prepara tre giorni di musica nell’area di Porto Nuovo.

Dal 24 al 26 luglio torna la Castellammare Art Music Week, giunta alla seconda edizione. Il programma mette insieme cantautorato italiano, musica elettronica e un party finale a ingresso gratuito.

Si comincia con Antonello Venditti, si prosegue con l’Unlocked Music Festival con Marco Carola, Ilario Alicante e Frank Storm, si chiude con la m2o Night con Albertino, Fargetta e Shorty.

Porto Nuovo diventa arena all’aperto

La rassegna si svolgerà nell’area di Porto Nuovo, sulla banchina del waterfront di Castellammare del Golfo.

La scelta del luogo è parte dell’impostazione dell’evento: portare la musica in uno spazio affacciato sul mare e vicino al borgo storico, trasformando il porto in un’arena all’aperto per tre serate molto diverse tra loro.

Il cartellone punta a pubblici differenti. Venerdì la canzone d’autore, sabato il clubbing internazionale, domenica la dimensione più pop e radiofonica.

Venerdì 24 luglio c’è Antonello Venditti

La prima serata è affidata ad Antonello Venditti.

Il cantautore romano farà tappa a Castellammare del Golfo con il tour “Daje! Live Summer 2026”. Il concerto è in programma venerdì 24 luglio nell’area Porto Nuovo. Il comunicato indica l’inizio alle 19.30, con apertura dei cancelli dalle 17.30.

Nel calendario degli eventi estivi del Comune di Castellammare del Golfo il concerto è indicato per il 24 luglio al piazzale del porto, come evento a pagamento. Il portale TicketSms segnala l’inizio alle 19.30.

In scaletta sono attesi brani centrali nel repertorio di Venditti, da “Notte prima degli esami” a “Ricordati di me”, dentro un concerto pensato per un pubblico trasversale.

Sabato 25 luglio spazio all’elettronica

Sabato 25 luglio il programma cambia registro.

Porto Nuovo ospiterà l’Unlocked Music Festival 2026, con Marco Carola, Ilario Alicante e Frank Storm. È la giornata dedicata alla house e alla techno, con un evento riservato a un pubblico maggiorenne.

Il comunicato indica l’avvio alle 15, con apertura cancelli alle 14.30 e chiusura alle 2.30. TicketSms, invece, segnala l’inizio dalle 17. È quindi prudente controllare l’orario riportato sul proprio biglietto prima di partire.

Unlocked Music Festival conferma anche sul proprio sito la presenza, per il secondo anno consecutivo, dentro la programmazione della Castellammare Art Music Week.

Domenica 26 luglio la m2o Night

La chiusura di domenica 26 luglio sarà affidata alla m2o Night.

Sul palco saliranno Albertino, Fargetta e Shorty per una serata pop e dance pensata come appuntamento conclusivo della tre giorni. Il comunicato specifica che l’ingresso sarà gratuito, con gestione dei flussi attraverso TicketSms.

Nel cartellone estivo del Comune l’appuntamento con Radio m2o e DJ Fargetta è indicato per il 26 luglio, alle 22.30, al piazzale del porto.

Dietro la tre giorni c’è Face Srl, società organizzatrice della manifestazione. La seconda edizione arriva dopo il debutto dello scorso anno e conferma Porto Nuovo come spazio scelto per i grandi eventi musicali estivi.

Vincenzo Grasso, direttore di produzione e socio di Face Srl, sottolinea il lavoro fatto sull’allestimento della serata elettronica: per l’Unlocked Music Festival, dice, è stato previsto “il palco più grande mai prodotto nei quindici anni di storia” della manifestazione.

Il tema, però, non è solo musicale. Per l’organizzazione l’evento porta a Castellammare anche un ritorno turistico, con pubblico atteso da fuori provincia e dall’estero. È lo stesso punto richiamato dal sindaco Giuseppe Fausto, secondo cui la Castellammare Art Music Week conferma la città come sede di eventi capaci di unire “musica, spettacolo e valorizzazione del territorio”.

Sulla stessa linea l’assessore al Turismo e Spettacolo Giovanni D’Aguanno, che legge la tre giorni come un’occasione per far conoscere Castellammare attraverso linguaggi diversi: dalla canzone d’autore di Venditti alla scena elettronica, fino alla serata pop e dance di m2o.

Biglietti e accessi

I biglietti per il concerto di Antonello Venditti sono disponibili su TicketSms e TicketOne, con prezzi a partire da 49 euro.

Per la serata elettronica del 25 luglio le prevendite sono attive su TicketSms, con prezzi a partire da 32 euro.

La m2o Night del 26 luglio è a ingresso gratuito, ma sarà gestita attraverso il circuito TicketSms per regolare gli accessi.

Prima di arrivare a Porto Nuovo conviene verificare il titolo d’ingresso, gli orari indicati sul biglietto e le modalità di accesso, soprattutto per la serata del 25 luglio, dove le comunicazioni online riportano orari non perfettamente coincidenti.



