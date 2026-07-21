Vasto incendio a Salemi: ingresso vietato in città dalla Statale 188, traffico deviato
Un vasto incendio sta interessando l'area all'ingresso di Salemi, causando pesanti disagi alla circolazione sulla Strada Statale 188 Marsala–Salemi.
Al momento, gli automobilisti provenienti da Marsala non possono accedere direttamente alla città. La strada è stata infatti temporaneamente chiusa al traffico e i veicoli vengono deviati su un percorso alternativo che comporta un tragitto sensibilmente più lungo per raggiungere il centro abitato.
Sul posto sono impegnate le squadre dei Vigili del Fuoco e gli uomini del Corpo Forestale, al lavoro per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l'area.
Abbiamo contattato il sindaco di Salemi, Vito Scalisi, che, pur trovandosi all'estero, ha assicurato di seguire costantemente l'evolversi della situazione, mantenendosi in contatto con le autorità competenti.
Dal Corpo Forestale c'è la conferma della presenza delle proprie squadre operative sul luogo dell'incendio, dove sono in corso le attività di spegnimento e di monitoraggio.
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