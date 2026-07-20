Stagnone Kite Games 2026: il campione del mondo Gianmaria Coccoluto è il testimonial

20/07/2026 20:16:00

Sarà il sei volte campione d'Italia Gianmaria Coccoluto e campione del mondo Freestyle 2022 il testimonial dello Stagnone Kite Games 2026.

Il contributo dell'atleta, considerato uno dei rider italiani più forti della disciplina e punto di riferimento per tanti giovani che vedono nello Stagnone uno degli spot ideali per il kitesurf, conferisce ulteriore prestigio alla manifestazione che, dal 22 al 26 luglio 2026, ospiterà la quarta tappa del Campionato Italiano Freestyle e la quarta tappa del Campionato Italiano Big Air.

«La presenza delle eccellenze italiane del kitesurf – dichiarano Antonio Gaudini, presidente dell'Associazione Kitesurf Italiana, e Massimo Finocchiaro de Le Vie del Vento, organizzatori della manifestazione – accresce ulteriormente la visibilità e l'autorevolezza degli Stagnone Kite Games, oltre a confermare l'attrattiva della laguna dello Stagnone per i rider di questa disciplina. Crediamo sempre di più che il sogno di portare qui i Campionati del Mondo possa diventare realtà e stiamo già lavorando per l'edizione 2027-2028».

La partecipazione di Coccoluto assume anche un significato speciale per l'Associazione Kitesurf Italiana. Il campione è infatti cresciuto agonisticamente nella "scuderia" dell'associazione fin dal 2012, anno in cui ha iniziato la sua carriera sportiva, diventando uno dei principali interpreti del freestyle a livello nazionale e internazionale.

«Saranno cinque giorni di gare spettacolari – commenta Gianmaria Coccoluto, terracinese trasferitosi a Marsala per amore di questo sport – durante i quali 53 tra i migliori rider italiani, giovani talenti e atleti di alto livello si sfideranno nelle acque dello Stagnone per conquistare il titolo. Ci attende una finale di altissimo livello, con grande intensità agonistica e spettacolo».

Gli organizzatori ricordano inoltre che proprio dall'Associazione Kitesurf Italiana Coccoluto ha mosso i primi passi nel mondo delle competizioni.

Alla manifestazione prenderanno parte anche tecnici, giudici, addetti ai lavori e media specializzati provenienti da tutto il mondo. L'evento sarà aperto al pubblico e, accanto alle competizioni, proporrà momenti dedicati allo sport, al lifestyle, alla valorizzazione della laguna e iniziative rivolte alla community, agli atleti e agli sponsor.

Stagnone Kite Games 2026 è organizzato dall'Associazione Kitesurf Italiana, sotto l'egida della Federazione Italiana Vela e della Classe Kiteboard Italia, in partnership con Le Vie del Vento, con il patrocinio del Libero Consorzio Comunale di Trapani, del Comune di Marsala e di Airgest. Sponsor della manifestazione sono Zicaffè e MoleCola.

«Crediamo nella possibilità di creare valore condiviso attraverso progetti capaci di unire generazioni, passioni e territori, mettendo al centro giovani, sport e sostenibilità – afferma Francesco Bianco, co-founder di MoleCola –. Per questo abbiamo scelto di sostenere gli Stagnone Kite Games 2026: rappresentano perfettamente un'energia fatta di talento, innovazione, rispetto e voglia di andare oltre».

Per ulteriori informazioni: www.stagnonekitegames.it

Programma

Mercoledì 22 luglio

Apertura della segreteria organizzativa, accreditamento di atleti e staff, verifica della documentazione, riunione tecnica, skipper meeting ed eventuale apertura della prima finestra agonistica, condizioni meteo permettendo.

Giovedì 23 luglio

Apertura della segreteria di regata, skipper meeting, avvio o prosecuzione delle prove di Freestyle e Big Air, batterie di qualificazione ed eventuali tabelloni iniziali.

Venerdì 24 luglio

Prosecuzione dell'attività agonistica con heat, qualificazioni e fasi intermedie di gara, aggiornamento delle classifiche provvisorie e attività dedicate ai media.

Sabato 25 luglio

Prosecuzione dei tabelloni di gara, semifinali ed eventuali recuperi, aggiornamento delle classifiche ufficiali e preparazione della cerimonia finale.

Domenica 26 luglio

Eventuale finestra di recupero, finali Freestyle e Big Air, ufficializzazione dei risultati, cerimonia di premiazione e chiusura della manifestazione.



