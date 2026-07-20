Tonnara di Bonagia, quattro Paesi in gara per il Gran Premio del Tonno Rosso

20/07/2026 15:59:00

Quattro chef, quattro Paesi, un solo protagonista: il tonno rosso del Mediterraneo.

Domenica 9 agosto, alla Tonnara di Bonagia, torna il Gran Premio Internazionale del Tonno Rosso, uno degli appuntamenti centrali del Tuna Fish Fest 2026, la manifestazione dedicata a “Tonno e pesce azzurro: cultura e gusto”.

Il festival si svolgerà dal 6 al 9 agosto nel borgo marinaro di Bonagia, nel comune di Valderice, con village gastronomico, talk culturali, cooking show, musica e spettacoli.

La seconda edizione del Gran Premio porterà in gara chef provenienti da Tunisia, Gambia, Polonia e Italia. Ognuno interpreterà il tonno rosso attraverso la propria cultura gastronomica, la propria storia personale e il proprio modo di intendere la cucina.

Il tonno come linguaggio comune

La sfida non sarà soltanto tecnica.

Il tonno rosso diventa il punto d’incontro tra Paesi, tradizioni e sensibilità diverse. Un prodotto simbolo del Mediterraneo, legato alla storia delle tonnare e alla cucina di mare, viene riletto da chef che arrivano da percorsi molto differenti.

Sul palco ci saranno preparazioni, racconti, identità. Il pubblico potrà seguire dal vivo gli show cooking, vedere nascere i piatti e assistere alla proclamazione del vincitore.

A valutare le proposte sarà una giuria composta da giornalisti gastronomici, esperti del settore, rappresentanti delle istituzioni e professionisti della nutrizione. I criteri saranno gusto, tecnica, originalità e capacità di valorizzare la materia prima.

Gli chef in gara

Per la Tunisia parteciperà Latifa Khairi, figura impegnata nella tutela e nella promozione del patrimonio gastronomico tunisino. È fondatrice dell’associazione Saveurs de mon pays, cofondatrice di WorldChefs Tunisia e ideatrice della Couscous Academy.

A rappresentare il Gambia sarà Muhammed Juwara, arrivato in Italia nel 2017. La sua passione per la cucina nasce da bambino, accanto alla sorella maggiore, e cresce poi nel Trapanese, dove inizia a cucinare per gli altri ragazzi della comunità che lo accoglie. Da quattro anni lavora come cuoco al Ristorante Venere di Erice.

Dalla Polonia arriverà la Lady Chef Wioletta Sudol, titolare del Ristorante Sailing di Castellammare del Golfo. Da quasi vent’anni lavora sulla cucina di mare siciliana, unendo le proprie radici dell’Est Europa al pescato locale e ai prodotti del territorio.

Per l’Italia gareggerà lo chef marsalese Angelo Genna, oggi alla guida della cucina della Bottega del Carmine. Dopo esperienze tra Italia ed Europa e collaborazioni con protagonisti della gastronomia nazionale, propone una cucina fondata su materie prime locali, tecnica e ricerca.

Spazio anche alle scuole

La serata conclusiva del Tuna Fish Fest sarà anche l’occasione per premiare gli alunni vincitori della terza edizione del concorso “Storie di Tonni e di Tonnare 2026”, realizzato con le quinte classi dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Mazzini” di Trapani.

Saranno inoltre consegnati gli attestati agli studenti dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Valderice, guidato dalla dirigente scolastica Francesca Pellegrino, che hanno partecipato al progetto “Arte in Tonnara – Vivere il mare tra tradizione e creatività”.

È uno dei passaggi più significativi della manifestazione: il festival, inoltre, prova a coinvolgere le nuove generazioni nella conoscenza della cultura del mare, delle tonnare e delle tradizioni marinare.

Il festival a Bonagia

l Gran Premio chiuderà una quattro giorni che farà della Tonnara di Bonagia il centro di un racconto sul mare, sulla cucina e sulle tradizioni marinare.

Dal 6 al 9 agosto il Tuna Fish Fest porterà nel borgo village gastronomico, talk, cooking show, musica e spettacoli, con l’obiettivo di valorizzare il tonno rosso, il pesce azzurro e la cultura del Mediterraneo.

La manifestazione è organizzata dall’associazione Bonagia Eventi & Promotion APS. Aggiornamenti, programma completo e contenuti della manifestazione saranno disponibili sui canali ufficiali del festival e sul sito www.tunafishfest.it.



