Trapani, il MamaHouse di Spada da Ibiza a Milano Marittima
Da Trapani ai palcoscenici più esclusivi della Riviera Romagnola, prosegue il percorso di crescita di MamaHouse, il format musicale ideato dal trapanese Filippo Spada, che dopo il debutto internazionale a Ibiza continua a esportare il proprio marchio fuori dalla Sicilia.
Il prossimo 25 luglio il progetto sarà protagonista di una doppia tappa a Milano Marittima, con due dj set affidati al duo trapanese SimonteRizzo.
La giornata inizierà al Mambo Beach Club, uno dei beach club più rinomati della costa adriatica, per poi proseguire al Pineta, storico locale della Riviera e da decenni punto di riferimento della nightlife italiana, frequentato da artisti, imprenditori e personaggi dello spettacolo.
MamaHouse nasce nel 2016 da un'idea di Filippo Spada. In quasi dieci anni il format è diventato una presenza consolidata nella scena house siciliana, costruendo la propria identità attraverso eventi che mettono al centro musica elettronica, spettacolo e condivisione. Oggi il progetto continua a crescere con l'obiettivo di portare il proprio stile anche fuori dall'isola.
L'esperienza di Milano Marittima arriva a poche settimane dalla partecipazione a Ibiza, dove MamaHouse ha debuttato con una serata al Tantra Ibiza, uno dei club simbolo dell'isola, all'interno del format "Fiesta Illegal". Anche in quell'occasione in console erano saliti i SimonteRizzo, duo formato da Michele Simonte e Pietro Rizzo, protagonisti negli ultimi anni di collaborazioni con artisti della scena elettronica nazionale e internazionale, tra cui i Meduza.
"Ogni nuova tappa rappresenta un traguardo importante – racconta Filippo Spada –. Esibirci in location simbolo come il Mambo e il Pineta significa portare la nostra identità davanti a un pubblico sempre più internazionale, senza dimenticare da dove siamo partiti".
Per MamaHouse il 25 luglio rappresenta quindi un altro passaggio nella crescita del progetto.
Due dj set in due delle location più iconiche dell'estate italiana, con l'obiettivo di consolidare un percorso che, partito dalla Sicilia, continua ad aprirsi a nuovi scenari.
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