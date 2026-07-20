Trapani, Bellini e Shakespeare al Luglio Musicale con “I Capuleti e i Montecchi”

20/07/2026 16:36:00

L’amore che sfida la morte torna sul palcoscenico del Teatro “Giuseppe Di Stefano” di Trapani.

Martedì 21 e giovedì 23 luglio, alle 21, il Luglio Musicale Trapanese porta in scena “I Capuleti e i Montecchi” di Vincenzo Bellini, su libretto di Felice Romani.

È il secondo titolo d’opera della 78ª Stagione dell’Ente, “Verbi d’Amore”, che per questo appuntamento sceglie una parola precisa: “Immortalità”.

Giulietta e Romeo secondo Bellini

“I Capuleti e i Montecchi” è una delle pagine più intense del belcanto italiano.

Bellini rilegge la vicenda dei due amanti veronesi divisi dall’odio tra le rispettive famiglie con una scrittura musicale limpida, dolorosa, essenziale.

Non c’è soltanto la storia d’amore.

C’è una città lacerata dalla guerra tra fazioni. C’è un padre che promette la figlia a un uomo scelto dalla politica e non dal cuore. C’è Romeo che tenta la via della pace e viene respinto. C’è Giulietta, chiusa tra obbedienza e desiderio, fino al tragico finale nella cripta dei Capuleti.

Il verbo “Immortalità” non è dunque un’et dei Capuleti.

Il verbo “Immortalità” non è dunque un’etichetta. È il centro del dramma: l’amore dei due giovani sopravvive alla violenza del mondo che li circonda e continua a parlare al pubblico, secolo dopo secolo.

La nuova produzione

La regia, le scene e i costumi sono firmati da Massimo Pizzi Gasparon.

La nuova produzione riporta il dramma al suo orizzonte shakespeariano. Bellini e Romani attinsero alle fonti italiane della storia, da Matteo Bandello a Luigi Da Porto, ma lo spettacolo sceglie Shakespeare come riferimento poetico e visivo.

Sullo sfondo c’è una Verona ferita, attraversata dall’odio tra Capuleti e Montecchi.

Capellio respinge la proposta di pace di Romeo e promette Giulietta a Tebaldo. Lorenzo, medico e figura di mediazione, tenta una via disperata: una pozione che farà apparire Giulietta morta. Ma il piano non riuscirà a salvare i due amanti dal destino che li attende.

In scena le nuove voci della lirica

Il cast nasce dalla XXI edizione del Concorso Lirico Internazionale “Giuseppe Di Stefano”, confermando il ruolo del palcoscenico trapanese come luogo di crescita e visibilità per giovani interpreti.

Il soprano Martina Bianculli, prima classificata, interpreterà Giulietta.

Romeo sarà Hinano Yorimitsu. Tebaldo sarà affidato a Luciano Giambra e Yinxuan Dan. Xiangbo Wang vestirà i panni di Capellio, mentre Mariano Orozco e Filiberto Bruno interpreteranno Lorenzo.

In scena anche l’Orchestra e il Coro del Luglio Musicale Trapanese. Il coro è preparato dal maestro Fabio Modica.

Un’opera accessibile

Lo spettacolo sarà accessibile anche a spettatori non vedenti e ipovedenti grazie al progetto dedicato curato dall’Ente.

È un elemento importante della produzione, perché allarga la fruizione dell’opera e conferma l’attenzione del Luglio Musicale verso un pubblico più ampio.

Biglietti e informazioni

“I Capuleti e i Montecchi” andrà in scena martedì 21 e giovedì 23 luglio, alle 21, al Teatro “Giuseppe Di Stefano” di Trapani, allestito come ogni estate a Villa Margherita.

I biglietti sono disponibili al botteghino del Teatro e online sul sito www.lugliomusicale.it.

Per informazioni: 0923 29290, botteghino@lugliomusicale.it.



