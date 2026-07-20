Marsala: all'Avis nuovi donatori tra gli ospiti della Cooperativa Delfino

20/07/2026 17:45:00

Un piccolo gesto che può trasformarsi in un grande aiuto per gli altri. È quello compiuto da otto giovani ospiti della SAI Minori Marsala della Cooperativa Sanitaria Delfino, che hanno deciso di avvicinarsi al mondo della donazione del sangue candidandosi a diventare nuovi donatori dell’Avis Marsala.

L’iniziativa si è svolta nella nuova sede Avis di Largo Padre Elia, dove i ragazzi, una volta raggiunta la maggiore età, hanno effettuato il primo passaggio previsto dal percorso di donazione: un semplice prelievo che permetterà di valutare l’idoneità e, successivamente, la possibilità di entrare nella grande comunità dei donatori.

L’accoglienza dell’Avis e il valore del dono

Ad accogliere i giovani è stato il presidente dell’Avis Marsala, Luciano Rosas, insieme ai volontari dell’associazione. I ragazzi erano accompagnati dagli operatori della Cooperativa Delfino: la coordinatrice Tommasa Genna, l’educatrice Marica Giacalone e l’operatrice all’integrazione Rosa Genna.

La giornata è stata vissuta non soltanto come un momento sanitario, ma soprattutto come un’esperienza di cittadinanza e partecipazione. La donazione del sangue è stata presentata ai giovani come un gesto concreto di responsabilità verso la comunità, capace di superare differenze culturali e personali.

“Donare significa prendersi cura di qualcuno che forse non conosceremo mai”

Al termine dell’incontro, la SAI Minori Marsala ha voluto ringraziare l’Avis per l’accoglienza ricevuta, sottolineando il valore umano dell’esperienza.

«La giornata trascorsa presso l’AVIS Marsala – hanno scritto dalla Cooperativa – è stata molto più di una semplice candidatura alla donazione del sangue: è stata un’occasione per trasmettere ai nostri ragazzi il valore del dono, della responsabilità e dell’impegno verso la comunità».

Un messaggio che racchiude lo spirito dell’iniziativa: «Donare non significa soltanto offrire una parte di sé, ma scegliere di prendersi cura della vita di qualcuno che, forse, non conosceremo mai».

Avis Marsala in prima linea per la cultura della donazione

L’appuntamento si inserisce nelle attività che l’Avis porta avanti quotidianamente per sensibilizzare cittadini, giovani e nuove generazioni sull’importanza della donazione di sangue. Un impegno particolarmente importante in un periodo dell’anno, quello estivo, in cui tradizionalmente aumentano le necessità degli ospedali e spesso diminuiscono le disponibilità dei donatori.

Giornata dedicata a Paolo Borsellino

Intanto l’Avis Marsala ha aderito alla giornata di donazione dedicata a Paolo Borsellino e alle vittime della strage di via D’Amelio.

La sede di Largo Padre Elia è rimasta aperta domenica 19 luglio per consentire ai cittadini di partecipare a questo momento di memoria e solidarietà, trasformando il ricordo in un gesto concreto a favore della vita.



