Il Lions Club Trapani in campo per la vista: successo per "Sguardi che donano luce"

20/07/2026 12:29:00

Una serata in cui cultura, musica e solidarietà si sono intrecciate per sostenere una delle storiche missioni del Lions Clubs International: combattere la cecità prevenibile.

È quella organizzata dal Lions Club Trapani all'Agriturismo Duca di Castelmonte con l'iniziativa "Sguardi che Donano Luce", evento benefico dedicato alla raccolta fondi per SightFirst, il programma internazionale nato nel 1990 per finanziare progetti di prevenzione e cura delle malattie oculari nei Paesi più vulnerabili.

L'iniziativa si inserisce nel programma del nuovo anno sociale del club, guidato dalla presidente Maria Pia Lucentini, prima donna a ricoprire questo incarico nella storia del Lions Club Trapani.

Nelle scorse settimane il sodalizio aveva già avviato una serie di attività dedicate alla tutela della vista, dagli screening pediatrici alla sensibilizzazione sulla prevenzione, confermando la salute degli occhi come uno dei principali ambiti di intervento del club.

Ad aprire la serata è stata proprio la presidente Lucentini, che ha invitato i presenti a riflettere sul significato più autentico dell'essere Lions. 'Il vero servizio nasce dalla capacità di guardare l'altro con empatia, di riconoscere la dignità di ogni persona e di trasformare la solidarietà in azioni concrete", ha affermato, ricordando come la luce che il movimento è chiamato a donare non sia soltanto quella che restituisce la vista, ma anche quella che nasce dalla vicinanza e dall'attenzione verso gli altri.

Un messaggio rafforzato dalla lettura del celebre monologo finale de "Il Grande Dittatore" di Charlie Chaplin, dedicato ai valori dell'umanità, della fratellanza e della speranza.

La serata è poi proseguita con le letture interpretate da Sabina Gianquinto, accompagnate da momenti musicali che hanno scandito il percorso artistico dell'evento. A dare una dimensione visiva al tema della manifestazione è stata invece l'artista Daniela Lucentini, che ha realizzato dal vivo un'opera ispirata alla luce e alla speranza, trasformando sulla tela le emozioni condivise durante la serata.

Numerosa la partecipazione di soci, ospiti e sostenitori.

Le offerte raccolte contribuiranno a finanziare i progetti di SightFirst, che in oltre trent'anni ha approvato più di 1.400 progetti in 118 Paesi, sostenendo quasi 10 milioni di interventi di cataratta, la costruzione e l'ammodernamento di centri oculistici, la formazione di milioni di operatori sanitari e campagne contro malattie come tracoma e oncocercosi. Secondo i dati del Lions Clubs International, il programma ha avuto un impatto su oltre 544 milioni di persone nel mondo.

Quello organizzato dai Lions Trapani è stato un appuntamento che ha unito spettacolo e impegno civile, ricordando come la solidarietà possa tradursi in un aiuto concreto per restituire la vista e migliorare la qualità della vita di migliaia di persone.



