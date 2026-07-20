Marsala, addio ad Agostino Giattino

20/07/2026 11:57:00

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Agostino Giattino, di 79 anni.

Marsala perde una delle sue memorie storiche. Per molti anni ha prestato servizio nella sezione Stato Civile del Comune, diventando un autentico punto di riferimento per cittadini, studiosi e ricercatori. Grazie alla sua straordinaria conoscenza degli archivi comunali, era considerato una vera e propria banca dati della genealogia marsalese.

Uomo di grande cultura e di molteplici interessi, era apprezzato anche per le sue doti di oratore e per la passione per la musica, che coltivava come sassofonista.

Con la sua scomparsa la città perde una figura conosciuta e stimata, capace di mettere la propria competenza e la propria disponibilità al servizio della comunità.

I funerali saranno celebrati domani alle ore 11:00 presso la Chiesa Madre di Marsala.