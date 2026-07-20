Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Se ne sono andati
20/07/2026 11:57:00

Marsala, addio ad Agostino Giattino

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-07-2026/1784541499-0-marsala-addio-ad-agostino-giattino.jpg

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Agostino Giattino, di 79 anni.

Marsala perde una delle sue memorie storiche. Per molti anni ha prestato servizio nella sezione Stato Civile del Comune, diventando un autentico punto di riferimento per cittadini, studiosi e ricercatori. Grazie alla sua straordinaria conoscenza degli archivi comunali, era considerato una vera e propria banca dati della genealogia marsalese.

Uomo di grande cultura e di molteplici interessi, era apprezzato anche per le sue doti di oratore e per la passione per la musica, che coltivava come sassofonista.

Con la sua scomparsa la città perde una figura conosciuta e stimata, capace di mettere la propria competenza e la propria disponibilità al servizio della comunità.

I funerali saranno celebrati domani alle ore 11:00 presso la Chiesa Madre di Marsala.

 

 


Se ne sono andati | 2026-07-18 18:50:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-07-2026/marsala-addio-a-michele-marino-aveva-65-anni-250.jpg

Marsala: addio a Michele Marino, aveva 65 anni

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Michele Antonino Marino, di 65 anni. La salma si trova presso la propria abitazione. I funerali saranno celebrati lunedì 20 luglio 2026, alle ore 10:00, presso la Chiesa Santa...

Se ne sono andati | 2026-07-20 11:57:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-07-2026/1784541499-0-marsala-addio-ad-agostino-giattino.jpg

Marsala, addio ad Agostino Giattino

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Agostino Giattino, di 79 anni.Marsala perde una delle sue memorie storiche. Per molti anni ha prestato servizio nella sezione Stato Civile del Comune, diventando un autentico punto di...