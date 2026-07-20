Marsala: addio a Giacomo De Vita

20/07/2026 16:30:00

Ci lascia in questa vita, il 19 luglio, Giacomo De Vita, ex dipendente Prima dell’Acquedotto di Marsala e poi di Formula Ambiente; lascia la moglie Teresa, due figli e quattro nipoti.

Quando si perde una persona speciale come Giacomo, con la bellezza e l’eleganza dell’anima che gli appartenevano, i ricordi affettuosi e malinconici sono doverosi e spontanei. Oltre che dalla sua adorata moglie, dai figli, dai nipoti e da tutta la sua famiglia, e’ stato amato e stimato da tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, compreso i colleghi che lo ricordano come una persona amorevole, altruista e allegra; qualcuno ha detto: ”Quando avevo bisogno, non mi ha mai detto di no….!; qualcun altro: “Giacomo è sempre stato una persona premurosa e presente al lavoro, Giacomo amava il mare e le barche, per cui qualcuno lo chiamava in dialetto: “o capitano Meo”.

Lui è stato definito dalla sua famiglia il padre di tutti perché non c’era nipote o parente che non lo considerasse come un padre, tanto erano le sue perle di saggezza. Lascia un grande patrimonio d’amore: la sua solarità, la sua solidarietà, generosità, gentilezza, sensibilità, altruismo e amore per la vita, per la sua famiglia e il mare; il suo non può che essere un messaggio d’amore. Chi è Giacomo De Vita? Una persona che rende migliore il mondo solo vivendoci!

Ciao nostro amato capitano Giacomo.