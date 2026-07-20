Addio a Marco Fazzino, aveva 39 anni

20/07/2026 11:31:00

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Marco Fazzino, di 39 anni.

La comunità di Salaparuta è stata colpita da un grave lutto per la sua prematura scomparsa, avvenuta il 18 luglio 2026. Una notizia che ha suscitato profonda commozione nel paese, dove Marco era conosciuto, stimato e benvoluto da tutti.

La camera ardente è stata allestita presso l'abitazione di via Giovanni Pascoli 16, a Salaparuta.

I funerali saranno celebrati lunedì 20 luglio 2026 alle ore 17:00 presso la Chiesa della Santissima Trinità di Salaparuta.

Numerosi i messaggi di cordoglio giunti in queste ore. L'Amministrazione comunale di Salaparuta, guidata dal sindaco Michele Saitta, ha ricordato Marco come «un amico di tutti, capace di lasciare un segno nel cuore di chiunque lo abbia conosciuto», esprimendo la propria vicinanza alla famiglia in questo momento di grande dolore.

Anche l'Amministrazione comunale di Poggioreale ha voluto rendergli omaggio: «Ci sono notizie che lasciano un vuoto incolmabile. Ti ricorderemo sempre, Marco, per la tua grande gioia di vivere e per la determinazione con cui hai affrontato ogni sfida, un esempio che resterà impresso nei cuori di chi ti ha conosciuto».

La sua scomparsa lascia un profondo senso di vuoto tra familiari, amici e concittadini, che oggi si stringono nel ricordo di un giovane che, con il suo sorriso e la sua umanità, ha saputo farsi voler bene da un'intera comunità.