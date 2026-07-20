Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Se ne sono andati
20/07/2026 11:31:00

Addio a Marco Fazzino, aveva 39 anni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-07-2026/addio-a-marco-fazzino-aveva-39-anni-450.jpg

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Marco Fazzino, di 39 anni.

 

La comunità di Salaparuta è stata colpita da un grave lutto per la sua prematura scomparsa, avvenuta il 18 luglio 2026. Una notizia che ha suscitato profonda commozione nel paese, dove Marco era conosciuto, stimato e benvoluto da tutti.

 

La camera ardente è stata allestita presso l'abitazione di via Giovanni Pascoli 16, a Salaparuta.

 

I funerali saranno celebrati lunedì 20 luglio 2026 alle ore 17:00 presso la Chiesa della Santissima Trinità di Salaparuta.

 

Numerosi i messaggi di cordoglio giunti in queste ore. L'Amministrazione comunale di Salaparuta, guidata dal sindaco Michele Saitta, ha ricordato Marco come «un amico di tutti, capace di lasciare un segno nel cuore di chiunque lo abbia conosciuto», esprimendo la propria vicinanza alla famiglia in questo momento di grande dolore.

 

Anche l'Amministrazione comunale di Poggioreale ha voluto rendergli omaggio: «Ci sono notizie che lasciano un vuoto incolmabile. Ti ricorderemo sempre, Marco, per la tua grande gioia di vivere e per la determinazione con cui hai affrontato ogni sfida, un esempio che resterà impresso nei cuori di chi ti ha conosciuto».

La sua scomparsa lascia un profondo senso di vuoto tra familiari, amici e concittadini, che oggi si stringono nel ricordo di un giovane che, con il suo sorriso e la sua umanità, ha saputo farsi voler bene da un'intera comunità.


Se ne sono andati | 2026-07-18 18:50:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-07-2026/marsala-addio-a-michele-marino-aveva-65-anni-250.jpg

Marsala: addio a Michele Marino, aveva 65 anni

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Michele Antonino Marino, di 65 anni. La salma si trova presso la propria abitazione. I funerali saranno celebrati lunedì 20 luglio 2026, alle ore 10:00, presso la Chiesa Santa...

Se ne sono andati | 2026-07-20 11:57:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-07-2026/1784541499-0-marsala-addio-ad-agostino-giattino.jpg

Marsala, addio ad Agostino Giattino

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Agostino Giattino, di 79 anni.Marsala perde una delle sue memorie storiche. Per molti anni ha prestato servizio nella sezione Stato Civile del Comune, diventando un autentico punto di...