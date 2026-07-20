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Politica
20/07/2026 16:16:00

Incendi in Sicilia, per il M5S da Schifani promesse rimaste solo sulla carta

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-07-2026/1784557345-0-incendi-in-sicilia-per-il-m5s-da-schifani-promesse-rimaste-solo-sulla-carta.jpg

Il Movimento 5 Stelle torna ad attaccare il governo regionale sulla gestione della prevenzione degli incendi che stanno colpendo la Sicilia. A sollevare la questione è la vicecapogruppo all'Assemblea regionale siciliana Roberta Schillaci, che punta il dito contro i ritardi nell'attuazione degli investimenti annunciati per contrastare i roghi.

Secondo l'esponente pentastellata, gli ultimi incendi hanno già distrutto oltre 4 mila ettari di macchia mediterranea, mentre le elevate temperature e, in diversi casi, l'origine dolosa degli incendi continuano a mettere sotto pressione il patrimonio boschivo dell'Isola.

 

Schillaci esprime innanzitutto un ringraziamento agli operatori della Protezione civile, ai Vigili del fuoco e alle squadre antincendio del Corpo forestale regionale per il lavoro svolto nelle operazioni di spegnimento, ma chiede conto al governo guidato da Renato Schifani delle misure annunciate nei mesi scorsi.

 

«Che fine hanno fatto gli investimenti promessi sull'intelligenza artificiale per la prevenzione degli incendi e sull'installazione di termocamere in tutto il territorio regionale, comprese le isole minori?», domanda la deputata regionale.

 

L'esponente del M5S ricorda inoltre che il suo gruppo aveva presentato un disegno di legge dedicato proprio al rafforzamento degli strumenti tecnologici per la prevenzione degli incendi, sostenendo che la proposta non sarebbe stata presa in considerazione dall'esecutivo regionale.

«La Sicilia – conclude Schillaci – si ritrova ancora una volta ad affrontare l'emergenza incendi senza poter contare su strumenti tecnologici all'avanguardia capaci di prevenirne lo sviluppo e limitarne le conseguenze».









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