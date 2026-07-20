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Politica
20/07/2026 10:55:00

Gioventù Nazionale Trapani, Ritondo: "Continua percorso di crescita"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-07-2026/gioventu-nazionale-trapani-ritondo-continua-percorso-di-crescita-450.jpg

Passaggio di consegne in Gioventù Nazionale.

Dopo il congresso provinciale svoltosi all'Auditorium "Mario Caruso" di Mazara del Vallo, che ha eletto Francesco Giacalone nuovo presidente provinciale del movimento giovanile di Fratelli d'Italia, arrivano i messaggi di auguri da parte dei dirigenti del partito. 

Tra questi c'è quello di Michele Ritondo, vicepresidente cittadino di Fratelli d'Italia Trapani ed ex presidente provinciale di Gioventù Nazionale, incarico ricoperto dal 2019 al 2024.

 

Nel suo messaggio, Ritondo sottolinea il ruolo di Gioventù Nazionale come luogo di formazione politica e personale.

"Gioventù Nazionale rappresenta una straordinaria palestra di formazione politica e umana. È il luogo in cui tanti ragazzi imparano il valore dell'impegno, della responsabilità, del confronto e del servizio verso la comunità. Investire nei giovani significa investire nel futuro della nostra provincia e della nostra Nazione".

 

Ritondo guarda infine al percorso compiuto dal movimento negli ultimi anni e auspica una fase di ulteriore crescita.

"Dopo gli anni che ho avuto l'onore di dedicare alla guida provinciale di Gioventù Nazionale, guardo con soddisfazione al percorso di crescita compiuto dal movimento e sono certo che la nuova dirigenza saprà consolidarlo e ampliarlo, coinvolgendo sempre più giovani e contribuendo alla formazione della futura classe dirigente del territorio".

 

L'elezione di Giacalone assume anche un valore simbolico: la guida provinciale del movimento torna infatti a Mazara del Vallo dopo venticinque anni, segnando un nuovo passaggio generazionale all'interno della destra giovanile trapanese. 

Al congresso hanno preso parte esponenti provinciali e regionali di Fratelli d'Italia, tra cui i deputati regionali Giuseppe Bica e Livio Marrocco, oltre ai dirigenti del partito e del movimento giovanile. 

 

Il nuovo presidente provinciale, Francesco Giacalone, già consigliere comunale a Mazara del Vallo e in precedenza vicepresidente provinciale di Gioventù Nazionale, guiderà un direttivo composto da Michele Borghi Gentile, Cosimo Stio e Andrea Angileri, al quale si aggiungeranno altri componenti nelle prossime settimane. 

 

Tra gli obiettivi annunciati, quello di rafforzare la presenza del movimento in tutta la provincia e dare maggiore rappresentanza alle istanze delle nuove generazioni. 









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