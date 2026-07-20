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Motori & dintorni
20/07/2026 09:04:00

Da oggi è attiva la nuova App Osservaprezzi Carburanti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-07-2026/1784531346-0-da-oggi-e-attiva-la-nuova-app-osservaprezzi-carburanti.jpg

Da oggi, 20 luglio 2026, gli automobilisti italiani possono contare su un nuovo strumento per risparmiare sul rifornimento. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha infatti reso disponibile la nuova App Osservaprezzi Carburanti, un'applicazione gratuita che consente di confrontare in tempo reale i prezzi di benzina, diesel e degli altri carburanti praticati dai distributori sul territorio nazionale.

L'obiettivo è rendere più semplice la ricerca dell'impianto più conveniente e offrire ai consumatori informazioni trasparenti e facilmente consultabili.

 

Come funziona l'app

Disponibile sia per dispositivi Android che iOS, l'app utilizza la posizione dell'utente per individuare i distributori nelle vicinanze e mostrare i prezzi aggiornati comunicati dai gestori.

In questo modo è possibile confrontare rapidamente le tariffe applicate dai diversi impianti e scegliere dove fare rifornimento in base alla convenienza.

 

Confronto con la media regionale

Tra le funzioni più utili introdotte dall'app c'è anche il raffronto tra il prezzo praticato dal singolo distributore e la media regionale rilevata nello stesso giorno.

Questo permette agli utenti di capire immediatamente se il costo del carburante proposto da un impianto è superiore, inferiore o in linea con quello mediamente applicato nella propria regione.

 

Un aiuto per scegliere dove fare rifornimento

L'iniziativa punta a favorire una maggiore trasparenza nel mercato dei carburanti e a offrire agli automobilisti uno strumento pratico per orientarsi tra le diverse offerte, soprattutto in un periodo caratterizzato da continui rincari dei prezzi alla pompa.

L'applicazione consente infatti di visualizzare in pochi secondi le opzioni disponibili nella zona, rendendo più semplice individuare il distributore più conveniente.

 

Il Ministero chiede il contributo degli utenti

Essendo al debutto, il Ministero invita gli utenti a segnalare eventuali anomalie, errori nei dati o suggerimenti sulle funzionalità dell'applicazione.

Le osservazioni raccolte serviranno ad aggiornare e migliorare progressivamente il servizio, con l'obiettivo di renderlo sempre più affidabile e utile per chi ogni giorno deve fare rifornimento.









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