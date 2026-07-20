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» Dai Comuni
20/07/2026 17:12:00

Santa Ninfa, il Comune celebra Giuseppe: riconoscimento ufficiale per il 14enne che ha salvato i vitellini

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-07-2026/santa-ninfa-il-comune-celebra-giuseppe-riconoscimento-ufficiale-per-il-14enne-che-ha-salvato-i-vitellini-450.jpg

Il coraggio di Giuseppe Di Leonardo, il quattordicenne che durante l’incendio di Santa Ninfa ha salvato alcuni vitellini dalle fiamme, riceverà un riconoscimento ufficiale da parte dell’Amministrazione comunale.

Dopo la notizia, raccontata questa mattina da Tp24, arriva adesso il plauso pubblico del Comune, che definisce «eroico» il comportamento del ragazzo e annuncia un apposito provvedimento per formalizzare i complimenti dell’intera cittadinanza.

 

Il plauso dell’Amministrazione comunale

 

«In questa giornata infernale, che poteva avere esiti terribili, merita un plauso il gesto eroico del giovanissimo Giuseppe Di Leonardo, che non ha esitato un attimo a intervenire per mettere in salvo i suoi vitellini», scrive l’Amministrazione.

Il Comune annuncia che il riconoscimento sarà formalizzato nei prossimi giorni. Un modo per sottolineare il sangue freddo e il coraggio dimostrati dal quattordicenne mentre il fuoco avanzava tra gli allevamenti e le campagne.

Giuseppe, secondo quanto ricostruito, si è avvicinato al recinto ormai raggiunto dalle fiamme e, nonostante il calore intenso, è riuscito ad aprirlo, permettendo agli animali di fuggire.

 

Due incendi e una giornata difficile

 

L’Amministrazione torna anche sulla gravità degli incendi che hanno interessato il territorio di Santa Ninfa, nelle contrade Buturro-Piana e Magazzinazzi.

Il secondo fronte di fuoco ha lambito il centro abitato e la zona del teatro, mettendo a rischio persone, animali e diverse attività agricole.

Determinante è stato l’intervento dei Vigili del fuoco, del Corpo forestale e dell’Associazione nazionale Vigili del fuoco in congedo, ai quali il Comune ha rivolto il proprio ringraziamento.

 

La condanna degli incendi

 

L’Amministrazione esprime inoltre una dura condanna per quanto accaduto, parlando di «azioni criminali». Sull’origine dei roghi e sulle eventuali responsabilità sono in corso gli accertamenti delle autorità competenti.

Il Comune richiama infine i cittadini al rispetto dell’ordinanza antincendio, che vieta l’accensione di fuochi dal 15 maggio al 15 ottobre e obbliga i proprietari dei terreni alla pulizia delle aree e alla realizzazione delle fasce parafuoco.

Ma, dopo una giornata di fuoco e paura, l’immagine che resta è quella di Giuseppe: quattordici anni, pochi secondi per decidere e il coraggio di non voltarsi dall’altra parte.



Dai Comuni | 2026-07-20 02:00:00
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