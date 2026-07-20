Alcamo: al via "Estate in Parrocchia" per i bimbi

20/07/2026 02:00:00

Un’importante iniziativa dedicata ai più piccoli prende vita ad Alcamo con il patrocinio del Comune: la Parrocchia Gesù Cristo Redentore, con sede in via J. F. Kennedy 128, propone per tutto il mese di luglio “Estate in Parrocchia”, un progetto rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni.

Ogni lunedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 16.00 alle 19.00, i partecipanti potranno vivere momenti di condivisione attraverso giochi, attività ricreative e culturali, in un contesto familiare, educativo e religioso. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai ragazzi un’esperienza estiva significativa, favorendo la crescita personale, relazionale e spirituale.

“Estate in Parrocchia” rappresenta una realtà ormai consolidata: il progetto, infatti, è nato nel 2007 e negli anni ha coinvolto numerosi bambini e ragazzi, insieme agli animatori e agli organizzatori che con impegno e passione hanno contribuito alla sua continuità.

La conclusione delle attività è fissata per il 31 luglio, con un evento serale che accompagnerà i partecipanti e le famiglie in un momento di festa e di condivisione, a chiusura del percorso vissuto durante tutto il mese.



