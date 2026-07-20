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Cultura
20/07/2026 16:39:00

Valderice, Clelia Lombardo a Terrazza d’Autore con “La felicità del padre”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-07-2026/valderice-clelia-lombardo-a-terrazza-d-autore-con-la-felicita-del-padre-450.jpg

Secondo appuntamento per “Terrazza d’Autore”, la rassegna letteraria di Valderice curata e condotta da Ornella Fulco e Stefania La Via.

Mercoledì 22 luglio, alle 19, al Teatro comunale “On. Nino Croce”, sarà ospite Clelia Lombardo con il romanzo “La felicità del padre”, pubblicato da Avagliano Editore.

L’incontro rientra nella XXI edizione della rassegna, dedicata quest’anno al tema delle “Radici”. L’ingresso è libero.

Il Belice dopo il terremoto

“La felicità del padre” parte dalle rovine lasciate dal terremoto del Belice.

Il romanzo attraversa memoria familiare e memoria collettiva, mettendo al centro una casa distrutta, una bambina, il rapporto con il padre e il peso di un evento che non resta confinato alla cronaca del 1968, ma continua a vivere nelle relazioni, nei silenzi, nei luoghi.

Il tema scelto da “Terrazza d’Autore” trova qui una delle sue declinazioni più concrete.

Le radici non sono soltanto appartenenza o nostalgia. Possono essere anche frattura, perdita, ciò che resta sotto le macerie e chiede di essere nominato.

La memoria come materia narrativa

Clelia Lombardo lavora su un territorio segnato da una ferita storica, ma evita il racconto celebrativo.

Il Belice diventa lo spazio in cui osservare una famiglia e, insieme, una comunità. La prospettiva dell’infanzia permette di entrare nel trauma senza spiegarlo subito, lasciando emergere gesti, paure, affetti, incomprensioni.

È una scrittura che guarda al passato non per chiuderlo, ma per capire come continua ad agire nel presente.

In questo senso, “La felicità del padre” si inserisce nel percorso della rassegna: sei incontri per interrogare il rapporto tra origine, identità, lingua, memoria e futuro.

L’incontro a Valderice

A dialogare con l’autrice saranno Ornella Fulco e Stefania La Via, che cureranno anche le letture di alcuni brani del romanzo.

La serata permetterà di entrare nel libro attraverso il confronto diretto con l’autrice e la lettura ad alta voce, modalità che da anni caratterizza “Terrazza d’Autore”.

Dopo l’apertura con Gaspare Balsamo e “Cunto saraceno”, la rassegna proseguirà con altri quattro appuntamenti: Maria Attanasio il 29 luglio, Francesco Lepore il 5 agosto, Giacomo Pilati l’11 agosto e Biagio Accardo il 20 agosto.

La rassegna

“Terrazza d’Autore” è uno degli appuntamenti culturali più longevi dell’estate trapanese.

La XXI edizione si svolge sotto gli auspici del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura, con il partenariato culturale di BiblioTP - Rete delle biblioteche della provincia di Trapani, il patrocinio del Comune di Valderice e la collaborazione della Biblioteca comunale “De Stefano” e della Libreria del Corso di Trapani.









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