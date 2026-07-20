"Medea arcana opera in canto", apre il Sikano Fest a Santa Ninfa

20/07/2026 20:00:00

Si è aperta tra lunghi applausi e una standing ovation la nona edizione del Sikano Fest. Al Teatro Open di Santa Ninfa, "Medea arcana opera in canto", scritta e diretta da Giacomo Bonagiuso, ha conquistato il pubblico con una rilettura intensa e contemporanea del capolavoro di Euripide.

Lo spettacolo ha proposto una Medea capace di dialogare con il presente, mantenendo intatta la forza della tragedia classica ma rileggendola attraverso una sensibilità moderna. Bonagiuso ha intrecciato il tema dell'esilio e della diversità, già centrale nell'opera di Euripide, con richiami all'identità siciliana e alla questione meridionale, creando un racconto che unisce teatro, musica e riflessione civile.

Musica, teatro e tecnologia sul palco

Tra gli elementi più apprezzati della serata, la fusione tra recitazione e musica originale, che ha accompagnato lo sviluppo della vicenda senza mai sovrastarne la forza drammatica. Gli interpreti hanno dato vita a personaggi credibili e intensi, alternando momenti di canto e recitazione con grande equilibrio.

A catturare l'attenzione del pubblico è stata anche la scenografia tecnologica, dominata da un grande totem-schermo dal quale prendevano forma i due narratori dello spettacolo: lo stesso Giacomo Bonagiuso e la giovane attrice trapanese Matilde Fazio, recentemente protagonista del talent televisivo Amici. La loro presenza scenica ha contribuito a costruire una narrazione capace di evocare anche suggestioni cinematografiche.

La scelta del siciliano arcaico per Medea

Uno degli aspetti più originali dell'opera è stata la decisione di far esprimere Medea in siciliano arcaico. Una scelta artistica che, come spiegato dallo stesso Bonagiuso nel prologo, vuole riportare il personaggio alla sua "lingua madre", rendendo ancora più autentico il conflitto interiore e il senso di estraneità che attraversano la protagonista.

L'utilizzo del dialetto ha aggiunto profondità emotiva alla rappresentazione, rafforzando il legame tra il mito classico e la cultura siciliana.

Successo per l'apertura del festival

La serata inaugurale del Sikano Fest si è conclusa con un lungo applauso del pubblico, che ha premiato l'intero cast e il lavoro registico di Bonagiuso. Un avvio che conferma la vocazione del festival a proporre spettacoli capaci di coniugare ricerca artistica, innovazione e valorizzazione della cultura del territorio.



