Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
20/07/2026 20:00:00

"Medea arcana opera in canto", apre il Sikano Fest a Santa Ninfa

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-07-2026/1784569184-0-medea-arcana-opera-in-canto-apre-il-sikano-fest-a-santa-ninfa.jpg

Si è aperta tra lunghi applausi e una standing ovation la nona edizione del Sikano Fest. Al Teatro Open di Santa Ninfa, "Medea arcana opera in canto", scritta e diretta da Giacomo Bonagiuso, ha conquistato il pubblico con una rilettura intensa e contemporanea del capolavoro di Euripide.

Lo spettacolo ha proposto una Medea capace di dialogare con il presente, mantenendo intatta la forza della tragedia classica ma rileggendola attraverso una sensibilità moderna. Bonagiuso ha intrecciato il tema dell'esilio e della diversità, già centrale nell'opera di Euripide, con richiami all'identità siciliana e alla questione meridionale, creando un racconto che unisce teatro, musica e riflessione civile.

 

Musica, teatro e tecnologia sul palco

Tra gli elementi più apprezzati della serata, la fusione tra recitazione e musica originale, che ha accompagnato lo sviluppo della vicenda senza mai sovrastarne la forza drammatica. Gli interpreti hanno dato vita a personaggi credibili e intensi, alternando momenti di canto e recitazione con grande equilibrio.

A catturare l'attenzione del pubblico è stata anche la scenografia tecnologica, dominata da un grande totem-schermo dal quale prendevano forma i due narratori dello spettacolo: lo stesso Giacomo Bonagiuso e la giovane attrice trapanese Matilde Fazio, recentemente protagonista del talent televisivo Amici. La loro presenza scenica ha contribuito a costruire una narrazione capace di evocare anche suggestioni cinematografiche.

 

La scelta del siciliano arcaico per Medea

Uno degli aspetti più originali dell'opera è stata la decisione di far esprimere Medea in siciliano arcaico. Una scelta artistica che, come spiegato dallo stesso Bonagiuso nel prologo, vuole riportare il personaggio alla sua "lingua madre", rendendo ancora più autentico il conflitto interiore e il senso di estraneità che attraversano la protagonista.

L'utilizzo del dialetto ha aggiunto profondità emotiva alla rappresentazione, rafforzando il legame tra il mito classico e la cultura siciliana.

 

Successo per l'apertura del festival

La serata inaugurale del Sikano Fest si è conclusa con un lungo applauso del pubblico, che ha premiato l'intero cast e il lavoro registico di Bonagiuso. Un avvio che conferma la vocazione del festival a proporre spettacoli capaci di coniugare ricerca artistica, innovazione e valorizzazione della cultura del territorio.

 

 









Native | 17/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-07-2026/1783515747-0-da-marsala-al-set-di-the-odyssey-la-dgr-multiservice-a-favignana.jpg

Da Marsala al set di "The Odyssey": la DGR Multiservice a...

Native | 17/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-07-2026/1784200674-0-giovanni-luca-morra-trapani-shipyard-tra-mezzi-veloci-offshore-e-innovazione.png

Giovanni Luca Morra: Trapani Shipyard tra mezzi veloci, offshore e...

Native | 16/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-07-2026/1782991058-0-bracciali-dodo-uomo-in-titanio-modelli-e-idee-regalo.png

Bracciali DoDo uomo in titanio: modelli e idee regalo