Mazara del Vallo, Giuseppe Dolores presenta “La ragazza seduta sulla panchina”

Un uomo si innamora della figura ritratta in un dipinto, fino a non distinguere più l’immaginazione dalla realtà. Da questa ossessione prende avvio “La ragazza seduta sulla panchina”, il romanzo di Giuseppe Dolores che sarà presentato lunedì 20 luglio a Mazara del Vallo.
L’incontro inizierà alle 19 al Marea Beach Club, sul Lungomare Mazzini, in piazzale Quinci. L’appuntamento rientra nella rassegna “Coordinate Letterarie – Letture, autori e relax in riva al mare”. L’ingresso è libero.
Tra la donna dipinta e quella reale
Il romanzo, pubblicato da Multiverso Edizioni, mette al centro il rapporto tra creazione artistica, desiderio e vita concreta.
Il protagonista rimane prigioniero dell’immagine di una giovane seduta su una panchina. La figura dipinta acquista progressivamente una presenza capace di condizionarne pensieri e comportamenti, mentre il confine tra ciò che esiste e ciò che viene immaginato diventa sempre più incerto.
A questa presenza ideale si contrappone una donna reale, con la sua concretezza e la possibilità di un amore non costruito sull’illusione.
L’opera richiama la lezione pirandelliana e riflette sulla capacità della scrittura di generare personaggi e fantasmi che finiscono per imporsi sul loro stesso creatore.
Il dialogo con l’autore
A presentare la serata sarà il giornalista Filippo Siracusa, che dialogherà con Giuseppe Dolores sui temi psicologici e sulle allegorie del romanzo.
Le letture saranno affidate a Virgilia Bello, che darà voce alle due figure femminili attorno alle quali si sviluppa la vicenda: la ragazza fissata sulla tela e la donna appartenente alla vita reale.
Giuseppe Dolores, nato a Palermo, ha trascorso a Mazara del Vallo gli anni della formazione prima di laurearsi in Lettere all’Università di Palermo.
La rassegna in riva al mare
“Coordinate Letterarie” è promossa da Multiverso Edizioni con la collaborazione della Libreria Il Colombre.
Il programma propone incontri con autori al Marea Beach Club, costruendo un calendario estivo nel quale la presentazione dei libri si svolge davanti al mare.
La manifestazione è inserita nel Patto per la Lettura di Mazara del Vallo e nel percorso “Città che legge 2026”.