Marsala, il Parco archeologico di Lilibeo apre fino alle 23: i nuovi orari estivi

20/07/2026 10:11:00

Visitare Capo Boeo sotto il sole di luglio può trasformarsi in un’esperienza archeologica anche per il visitatore. Da adesso, per fortuna, si potrà aspettare il tramonto.

Il Parco archeologico di Lilibeo-Marsala prolunga infatti gli orari di apertura dell’area archeologica durante i fine settimana estivi. Fino a domenica 30 agosto, il venerdì, il sabato e la domenica sarà possibile entrare fino alle ore 22 e rimanere all’interno del Parco fino alle 23.

L’accesso avverrà dalla biglietteria di Porta Nuova. Il prolungamento non sarà effettuato nelle giornate del 14 e del 15 agosto.

Il Museo resta aperto la sera

Non cambia, invece, l’organizzazione del Museo archeologico regionale Lilibeo, ospitato nel Baglio Anselmi.

L’apertura serale del Museo proseguirà fino al 30 settembre, con ultimo ingresso alle ore 23 dall’entrata di Lungomare Boeo numero 30. Il lunedì il Museo rimane chiuso.

Occorre dunque distinguere i due accessi: Porta Nuova per l’area archeologica di Capo Boeo, Lungomare Boeo per il Museo e per le sale che custodiscono alcuni dei reperti più importanti della storia di Marsala.

Una città antica dentro quella moderna

L’apertura serale offre un’occasione preziosa per conoscere uno dei luoghi più importanti e, paradossalmente, ancora poco frequentati dagli stessi marsalesi.

Il Parco si estende per circa 28 ettari sul promontorio di Capo Boeo. Dentro questo grande spazio urbano sono conservati strade, abitazioni, impianti termali, sistemi idrici e pavimenti musivi dell’antica Lilibeo. Una città sotto la città, con il Mediterraneo davanti e il centro storico alle spalle.

Qui si trova la grande domus dell’Insula I, per molti anni chiamata impropriamente “Villa romana”, con i suoi mosaici raffinati e il complesso sistema di pozzi, vasche e ambienti domestici. I pavimenti raccontano la ricchezza della Lilibeo romana e i suoi rapporti culturali e commerciali con l’Africa settentrionale.

Negli ultimi mesi è tornato alla luce anche il mosaico della Casa della Venatio, scoperto nel 1972 e successivamente ricoperto per garantirne la conservazione. La scena mostra cacciatori, animali e decorazioni policrome realizzate con tessere minutissime. Non soltanto un’opera bella da vedere, ma un documento sulla vita e sul gusto delle famiglie più ricche dell’antica città.

La Nave Punica e gli altri tesori del Museo

La visita può proseguire al Museo archeologico di Baglio Anselmi, dove è custodita la Nave Punica, uno dei simboli di Marsala e uno dei reperti navali più importanti del Mediterraneo.

Il relitto venne individuato nel 1971 al largo dell’Isola Grande grazie alle ricerche dirette dall’archeologa britannica Honor Frost. Il recupero richiese tre anni di lavoro e portò alla nascita dello stesso museo di Baglio Anselmi.

Nelle sale si possono osservare anche la Venere di Lilibeo, la tessera hospitalis, corredi funerari, iscrizioni, reperti provenienti dalle necropoli e le testimonianze delle navi antiche recuperate nel mare della Sicilia occidentale.

È disponibile anche un’audioguida digitale gratuita con due percorsi: 18 approfondimenti dedicati al Museo e 13 punti di interesse per l’area archeologica. I contenuti sono disponibili in italiano e in inglese.

Gli approfondimenti di Tp24 sul Parco di Lilibeo

Per conoscere la storia del Parco, le sue bellezze, le nuove scoperte e anche i problemi che ancora ne limitano la piena valorizzazione, ecco alcuni articoli pubblicati da Tp24.

Lilibeo Racconta: il Parco che custodisce la storia della città

https://www.tp24.it/2026/05/17/cultura/lilibeo-racconta-il-parco-che-custodisce-la-storia-della-citta/234048

Le tessere del tempo: i mosaici che raccontano Lilibeo

https://www.tp24.it/2026/07/05/cultura/le-tessere-del-tempo-i-mosaici-che-raccontano-lilibeo/236312

Marsala, al Parco Lilibeo riemerge l’antico mosaico della caccia

https://www.tp24.it/2026/05/26/cultura/marsala-al-parco-lilibeo-riemerge-l-antico-mosaico-della-caccia/234487

Marsala, alla scoperta di una domus dell’antica Lilibeo

https://www.tp24.it/2025/04/23/cultura/marsala-alla-scoperta-di-una-domus-dell-antica-lilibeo/217556

Cinquant’anni fa veniva scoperta la Nave Punica, il tesoro di Marsala unico al mondo

https://www.tp24.it/2021/10/15/cultura/nbsp-50-anni-fa-veniva-scoperta-la-nave-punica-il-tesoro-di-marsala-unico-al-mondo/169573

Marsala, arriva l’app per visitare il Parco archeologico di Lilibeo

https://www.tp24.it/2025/08/02/cultura/marsala-arriva-l-app-per-visitare-il-parco-archeologico-di-lilibeo/221752

Marsala, viaggio tra le meraviglie e le ferite del Parco archeologico di Lilibeo

https://www.tp24.it/2025/04/20/cittadinanza/marsala-viaggio-tra-le-meraviglie-e-le-ferite-del-parco-archeologico-di-lilibeo/217424

L’orario serale rende adesso la visita più piacevole e più adatta alle temperature estive. Ma è anche un piccolo invito ai marsalesi: prima di accompagnare gli ospiti alle saline, alle cantine o alle isole, si potrebbe cominciare dalla città che giace da secoli sotto i loro piedi.



