Incendio a Santa Ninfa: ragazzino salva alcuni vitellini dalle fiamme

20/07/2026 07:53:00

Un incendio ha interessato la ieri la contrada Chiana Buturro, a Santa Ninfa, distruggendo circa 20 ettari di terreno e mettendo in pericolo gli allevamenti della zona. Ma, nel mezzo dell'emergenza, a distinguersi è stato il coraggioso gesto di un ragazzo di appena 14 anni, che ha rischiato la propria incolumità per salvare alcuni vitellini intrappolati tra le fiamme.

A raccontarlo è CastelvetranoSelinunte.it, che riferisce come il giovane Giuseppe Di Leonardo, senza esitazione, si sia avvicinato al box raggiunto dal fuoco e, nonostante il calore intenso, sia riuscito ad aprire il recinto, consentendo agli animali di mettersi in salvo.

Le fiamme hanno minacciato allevamenti e campagne

L'incendio è divampato intorno alle 11 e si è rapidamente esteso, favorito anche dalla presenza di vegetazione secca e balle di fieno. Il rogo ha interessato una vasta area agricola, mettendo a rischio terreni e strutture rurali e impegnando a lungo le squadre di soccorso.

Vigili del fuoco e carabinieri al lavoro

Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dei Vigili del Fuoco provenienti dalla provincia, insieme ai Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano, che hanno gestito la sicurezza dell'area e coordinato le operazioni di spegnimento.

Due vigili del fuoco sono rimasti lievemente intossicati dai fumi sprigionati dall'incendio. Affidati alle cure dei sanitari, le loro condizioni non sono gravi.

Un gesto di coraggio che ha segnato la giornata

Il gesto del giovane Giuseppe resta l'immagine più significativa di una giornata difficile. Il suo intervento, compiuto d'istinto per salvare gli animali minacciati dal fuoco, rappresenta un esempio di altruismo e sangue freddo in una situazione di grande pericolo.



