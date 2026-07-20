20 Luglio: muore mentre gli agenti lo bloccano, Cuba in rivolta, Spagna mondiale, vince Antonelli

20/07/2026 07:10:00

E' il 20 Luglio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Cuba è in rivolta. All’Avana i residenti hanno organizzato i cacerolazos, blocchi stradali con tanto di pentole per fare baccano. Da maggio ci sono state almeno 1.500 manifestazioni. Il governo teme «un’esplosione sociale»

• La Spagna ha vinto la Coppa del Mondo. Ha battuto per 1 a 0 l’Argentina con un Messi sottotono, che però ha imboccato con tutti gli onori il viale del tramonto

• Dopo 73 anni, Kimi Antonelli è il primo italiano a vincere in Belgio. Sul podio anche Leclerc, secondo, e Verstappen, terzo. Hamilton è arrivato quarto

• Oggi Andy Burnham si insedierà al 10 di Downing Street. Il neo premier britannico dovrà vedersela con spesa pubblica e pensioni di Stato

• L’Iran ha ufficialmente sospeso la tregua. Gli Usa hanno spostato altri 30 aerei in Israele. Ieri un soldato americano è morto e un altro è disperso

• Obbligati da Putin, gli oligarchi russi hanno finanziato la guerra con 5 miliardi di euro. Donazioni fatte per evitare espropri

• Putin sta reclutando, con l’inganno, persone in Botswana. Poi le manda a morire al fronte. Ieri ha lanciato 40 missili su Kiev

• Il presidente ungherese Sulyok si è dimesso. Al suo posto il premier Magyar vorrebbe la campionessa di scacchi Judit Polgár

• Ranucci parlò al telefono con Lavitola per due ore dopo la perquisizione. E, stando al faccendiere, la sua collaboratrice sarebbe anche la sua amante

• Ad Eboli, in provincia di Salerno, un giornalista è stato ammazzato a colpi di pistola. Poi il suo corpo è stato bruciato

• A Bologna Abderrahim Fakir, marocchino di 42 anni, è morto mentre la polizia lo stava ammanettando. Polemiche sull’eventuale responsabilità degli agenti

• La Lega ha presentato una proposta di legge per estendere i limiti della legittima difesa e far scarcerare Roggero

• Grok porta in tribunale un suo utente accusato di aver generato materiale pedopornografico

• Buttare i vestiti non va più di moda. Anzi, è contro la nuova legge Ue. I colossi del tessile dovranno donare o riciclare le eccedenze e non potranno più distruggerle

• In Giappone, da quando gli uomini possono andare in ufficio in bermuda, le donne protestano oer il disagio provocato dalle gambe pelose dei colleghi

• Polemiche a Roma perché un pino che da due secoli vegliava le tombe del cimitero acattolico è stato abbattuto

• Il concerto di Bad Bunny a Milano è stato annullato dopo mezz’ora per un violento temporale. Gli 80 mila spettatori verranno rimborsati. Decine i feriti dalla grandine. Sei sono finiti in ospedale

• I fratelli Tate sono stati arrestati a Miami su richiesta della Gran Bretagna. Sono accusati di stupro e tratta di esseri umani

• Due bambini di 4 anni sono morti annegati. Una in una piscina di Milano Marittima, e uno nel fiume Adda. Inghiottito dalle correnti anche lo zio del piccolo che cercava di salvarlo

• Alla festa della Lega a Pontida non c’era nessuno. C’è chi parla di «spopolamento controllato»

• Al Tour de France Remco Evenepoel ha battuto Tadej Pogačar, che resta in maglia gialla. Vingegaard è stato costretto al ritiro dopo una brutta caduta

• Al Nordea Open di Båstad, in Svezia, Luciano Darderi ha perso n un’ora e diciassette minuti la finale contro Andrey Rublev per 6-4, 6-3 i

• È nato Edoardo Lupo, il terzo figlio di Fedez, il primo della nuova compagna Giulia Honegger

• L’attore Salvatore Esposito e la sua compagna Paola Rossi si sono sposati in una chiesetta a Vietri sul Mare

• Il pennarello che salvò la missione Apollo 11 è stato venduto all’asta per 857 mila dollari

• Sono morti il comandante Alfa (75 anni), il cantante statunitense Freddy Cannon (89), la scienziata che inventò gli ogm Mary-Dell Chilton (87), la bassista delle L7 Jennifer Finch (59)



Titoli

Corriere della sera: Muore in manette / tra gli agenti e il 118 / Un caso a Bologna

la Repubblica: Morire nelle mani dello Stato

La Stampa: Muore mentre gli agenti lo bloccano

Il Sole 24 Ore: Forfettari, il 46% non supera i 20 mila euro

Il Messaggero: Muore tra le mani / degli agenti a Bologna / altro caso sicurezza

Il Giornale: La verità di Ranucci / «Due ore al telefono / con Ranucci / dopo la perquisizione

Qn: Roggero, la Lega in pressing / «Ampliare la legittima difesa»

Il Fatto: Roggero è in galera per la legge / di Salvini votata pure da Meloni

Libero: La sinistra butta la chiave

La Verità: Il pm che indagò Salvini: i reati dei migranti colpa del disagio

Il Mattino: Mondiale, giù il sipario

Domani: Se si muore nelle mani dello Stato / La follia securitaria di Meloni&Co



