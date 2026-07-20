La Trapani di Stefania Auci conquista Ferrari Magazine

20/07/2026 15:08:00

Per una volta, Trapani non verrà raccontata da uno spot promozionale, ma dalla sensibilità narrativa di Stefania Auci, che mostrerá ai lettori internazionali una Trapani più intima, autentica e senza tempo, vista con gli occhi di chi in quella città è nata e continua a riconoscere le proprie radici.

Trapani sarà infatti protagonista del prossimo numero di The Official Ferrari Magazine, la rivista ufficiale della casa di Maranello che, oltre a raccontare il mondo Ferrari, dedica ampio spazio ai viaggi, alla cultura, all'arte e ai luoghi simbolo del Made in Italy.

La pubblicazione, realizzata in lingua inglese, viene distribuita ai clienti Ferrari e ai collezionisti in decine di Paesi e rappresenta uno degli strumenti di comunicazione internazionale del marchio.

A guidare i lettori alla scoperta della città sarà proprio la scrittrice trapanese autrice della saga "I Leoni di Sicilia", tradotta in numerose lingue e trasformata anche in una serie televisiva. Il servizio sarà realizzato insieme a uno dei fotografi della rivista e racconterà una Trapani lontana dalle cartoline tradizionali, attraverso i luoghi più cari all'autrice.

L'annuncio è stato dato dal sindaco Giacomo Tranchida e dall'assessora al Turismo Rosalia D'Alì.

"Ringraziamo Stefania Auci per aver scelto Trapani come luogo del cuore da raccontare al mondo. Con Ferrari Magazine portiamo la nostra città nelle case di migliaia di lettori internazionali, mostrando il volto più autentico di Trapani: quello della cultura, della bellezza e dell'accoglienza. È un grande onore e un'opportunità importante per far conoscere la nostra terra attraverso la voce di una delle autrici italiane più amate", dichiarano.

La scelta di Trapani si inserisce nel format editoriale "My Place", introdotto recentemente dal Ferrari Magazine, che affida a scrittori e personalità della cultura il compito di raccontare i propri luoghi del cuore. Tra i protagonisti delle ultime edizioni figurano, ad esempio, lo scrittore Marco Missiroli, che ha accompagnato i lettori alla scoperta di una Rimini inedita.

Per la città di Trapani si tratta di un'importante occasione di promozione internazionale. Negli ultimi anni Trapani ha intensificato le attività di marketing territoriale, puntando sulla crescita del turismo, sul rilancio dell'aeroporto di Birgi, sulle produzioni cinematografiche e televisive e sulla valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico.

A queste iniziative si aggiunge ora una vetrina all'insegna del racconto di una città dalle sfumature inedite, rivolto a un pubblico internazionale di fascia alta, composto da appassionati del marchio Ferrari e del lifestyle italiano.



