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» Calcio
20/07/2026 07:30:00

Marsala 1912: oltre al mercato la priorità è l'affidamento dello Stadio

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La società di Angelo Casa prosegue i lavori di restyling della rosa per la scalata alla Serie D, ma la questione "Nino Lombardo Angotta" resta il crocevia fondamentale per il futuro. Il Marsala 1912 sta costruendo una squadra ambiziosa, capace di abbinare muscoli e qualità in ogni zona del campo, in vista del prossimo Campionato di Eccellenza Sicilia girone A. Tuttavia, parallelamente alle manovre di mercato del DS Antonio Schio, c'è un tema di vitale importanza che sta tenendo banco negli uffici del sodalizio azurro, l'affidamento dello stadio.  Il glorioso "Nino Lombardo Angotta", al momento, è concesso al Marsala 1912 in regime temporaneo ed il Presidente Angelo Casa è in attesa di un confronto decisivo con la nuova amministrazione comunale per ottenere l'affidamento diretto pluriennale. Questa svolta burocratica non è un semplice dettaglio: garantirebbe infatti alla società la serenità necessaria per avviare investimenti strutturali e adeguare l'impianto agli standard richiesti per i campionati di Serie D e Serie C. Senza una casa "a lunga scadenza", il salto di categoria rischia di incontrare ostacoli logistici evitabili.  

Nel frattempo, sul rettangolo verde, la squadra prende forma con una filosofia a trazione anteriore. Il mercato degli ultimi giorni ha regalato tasselli fondamentali per garantire a Mister Giannusa una rosa lunga e competitiva. Per il centrocampo arriva la conferma di Dennis Brasolin, un pilastro di sostanza che ha sposato nuovamente la causa azzurra per l'attaccamento alla maglia ed i risultati dimostrati nella passata stagione.  La difesa, invece, si arricchisce con l'innesto dell'esterno 2007 Stefano Cracchiolo e con la scommessa di Biagio Sinacori, che dopo la trafila nel settore giovanile è pronto a giocarsi le sue chance tra i grandi.  E' stato chiuso il cerchio dei portieri con il ritorno di Flavio Manna (classe 2006);. Per lui si tratta di un'opportunità di crescita che potrebbe lanciarlo come protagonista del futuro lilibetano.  Anche con questi innesti, il Marsala blinda le zone cruciali del campo consolidando un roster che guarda con ottimismo ai vertici della classifica.  









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