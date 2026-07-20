Mazara, Renexia sponsorizza il festino di San Vito 

20/07/2026 09:16:00

Il vento di Renexia arriva fino al Festino di San Vito.

La società che vuole realizzare al largo delle Egadi uno dei più grandi impianti eolici offshore del Mediterraneo ha deciso di sponsorizzare la principale manifestazione religiosa e identitaria di Mazara del Vallo.

Sul tavolo ci sono 15 mila euro oltre Iva, per un totale di 18.300 euro.

I 18.300 euro di Renexia

Il contratto emerge dalla determinazione dirigenziale numero 1679 del 2 luglio 2026.

Il Comune di Mazara ha accertato un’entrata di 18.300 euro, Iva compresa, versata da Renexia a sostegno del Festino di San Vito, in programma dal 16 al 23 agosto. Le somme sono vincolate alle spese per le manifestazioni e gli eventi della festa patronale.

Renexia non è l’unica società ad avere risposto all’avviso. Le altre due offerte sono arrivate da Edison Rinnovabili e Geko. Complessivamente, le sponsorizzazioni private ammontano a 91.500 euro, Iva compresa.

Il Comune aveva deciso di cercare risorse private per finanziare un programma dal costo superiore ai centomila euro, evitando che l’intera spesa ricadesse sul bilancio pubblico.

Renexia sarà “official partner”

Quella di Renexia non è una semplice donazione liberale.

L’avviso comunale prevede infatti diverse categorie di sponsorizzazione. Con un contributo compreso tra 10 mila e 49.999 euro, Renexia rientra tra gli “Official Partner” del Festino.

In cambio del contributo, la società avrà diritto alla presenza del nome e del logo nella comunicazione istituzionale, nelle conferenze stampa, sulle pagine internet del Festino e sui materiali promozionali: manifesti, brochure, locandine, programmi e pannelli. Potrà inoltre pubblicizzare la collaborazione con il Comune e, secondo le modalità stabilite dall’amministrazione, distribuire materiale promozionale durante la manifestazione.

Insomma, non soltanto un assegno.

Renexia entra ufficialmente nella cornice della festa più importante della città, organizzata insieme alla Diocesi e sostenuta dal Libero Consorzio.

E lo fa mentre sta cercando di convincere la Sicilia occidentale che il suo gigantesco progetto in mare rappresenta un’opportunità e non una minaccia.

Il progetto che divide le Egadi

Med Wind prevede un investimento stimato in circa 9 miliardi di euro e la realizzazione di quattro parchi eolici galleggianti nel Canale di Sicilia.

Il progetto presentato alle autorità comprende 190 turbine alte circa 327 metri, distribuite su oltre 945 chilometri quadrati di mare. Renexia sostiene che la distanza dalla costa e la tecnologia galleggiante consentiranno di ridurre l’impatto paesaggistico e ambientale.

La società promette energia rinnovabile per milioni di famiglie, nuovi posti di lavoro, investimenti nei porti, occasioni per la cantieristica e benefici per le marinerie.

Ma il fronte contrario è tutt’altro che residuale.

Il Comune di Favignana ha formalizzato il proprio no, sostenendo che un impianto di tali dimensioni possa provocare effetti sul paesaggio, sugli ecosistemi marini, sulla pesca, sul turismo e sul traffico navale. Il parere negativo è stato trasmesso al Ministero dell’Ambiente, dove la procedura autorizzativa è ancora in corso.

La ricerca del consenso sul territorio

Renexia non ha mai nascosto di considerare fondamentale il rapporto con le comunità locali.

La società propone una fondazione da 180 milioni di euro, interventi nei porti, investimenti per la pesca, attività ambientali e iniziative occupazionali. Sponsorizza inoltre, da cinque anni, le campagne di Goletta Verde organizzate da Legambiente.

È la strategia normalmente definita di radicamento territoriale: un grande progetto industriale non ha bisogno soltanto delle autorizzazioni, ma anche di essere conosciuto, accettato e possibilmente sostenuto dalle comunità interessate.

Il Festino del 2026 avrà come tema “Un cammino di pace nella storia della città di Mazara” e sarà diretto da Carla Favata, con cortei storici, quadri viventi e lo spettacolo “Viaggio in Sicilia”. Comune e Diocesi prevedono una grande partecipazione di cittadini e turisti.

Tra santi, marinai, ballerini e figuranti ci sarà anche il marchio di Renexia.



