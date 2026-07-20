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Cronaca

» Ambiente
20/07/2026 11:50:00

Incendi nel Trapanese: elicottero dell'82°Csar scarica 56mila litri d'acqua tra Poggioreale e Salaparuta

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-07-2026/1784541063-0-incendi-nel-trapanese-elicottero-dell-82-csar-scarica-56mila-litri-d-acqua-tra-poggioreale-e-salaparuta.jpg

Gli elicotteri dell’82° Centro Search and Rescue (SAR) di Trapani, reparto del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, sono stati impegnati domenica 19 luglio nelle operazioni di contrasto agli incendi che hanno interessato il territorio trapanese. L’intervento ha riguardato due distinti fronti di fuoco sviluppatisi nelle aree di Poggioreale e Salaparuta, dove il dispositivo antincendio è stato rafforzato anche grazie all’impiego dei mezzi aerei militari.

 

80 lanci d’acqua

L’equipaggio in prontezza AIB (Antincendio Boschivo) dell’82° Centro SAR ha effettuato complessivamente tre missioni operative, per un totale di oltre cinque ore di volo.

Durante gli interventi gli elicotteri HH-139B hanno eseguito 80 lanci d’acqua, riversando sulle aree colpite dalle fiamme circa 56 mila litri, contribuendo alle attività di contenimento e spegnimento dei roghi insieme alle altre forze impegnate sul campo.

 

 

 

Il contributo dell’Aeronautica nelle emergenze

L’attività rientra nelle capacità dual use della Difesa, ovvero nell’impiego dei mezzi militari anche a sostegno della collettività in situazioni di emergenza.

Oltre ai compiti legati alla sicurezza dello spazio aereo nazionale, l’Aeronautica Militare interviene infatti, su richiesta delle autorità competenti, in operazioni di soccorso, trasporto sanitario, ricerca di persone disperse e supporto durante calamità pubbliche.

 

L’82° Centro SAR operativo tutto l’anno

L’82° Centro Search and Rescue di Trapani garantisce il servizio di ricerca e soccorso 24 ore su 24, per 365 giorni l’anno, intervenendo in situazioni di difficoltà degli equipaggi di volo e in numerose attività di pubblica utilità.

Il reparto opera anche in condizioni meteorologiche difficili per missioni di soccorso in mare e in montagna, trasporto urgente di pazienti in pericolo di vita e recupero di persone coinvolte in gravi incidenti. L’intervento sugli incendi di Poggioreale e Salaparuta conferma ancora una volta il ruolo del reparto trapanese nel sistema regionale di risposta alle emergenze.

 

 

 



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