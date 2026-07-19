Canottieri Cup 2026 a Marsala: oggi le due finali

19/07/2026 09:00:00

È il giorno delle finali per la Canottieri Cup 2026, il torneo Nazionale Open Maschile e Femminile organizzato dalla Società Canottieri Marsala. Dopo due settimane di incontri, oggi saranno assegnati i trofei della manifestazione che quest’anno assume un significato particolare, inserendosi nel calendario delle iniziative per celebrare gli 80 anni della storica società sportiva lilybetana.

Il torneo, iniziato lo scorso 5 luglio, ha coinvolto atleti di diverse categorie. La competizione si è sviluppata attraverso le fasi dedicate ai giocatori di quarta e terza categoria, prima dell’ingresso in campo dei protagonisti della seconda categoria, fino ad arrivare alle sfide decisive di oggi.

Grande interesse ha accompagnato soprattutto il tabellone Open, che mette in palio un montepremi di 4 mila euro per il torneo maschile, giunto alla nona edizione, e di 1.500 euro per quello femminile, alla seconda edizione.

Il livello tecnico della competizione è stato elevato grazie alla presenza di giocatori di primo piano del panorama nazionale. Tra gli uomini riflettori puntati su Alberto Bronzetti, classe 1998, indicato tra i migliori giocatori italiani di classifica 2.1 e reduce dall’esperienza delle pre-qualificazioni agli Internazionali BNL d’Italia.

Attesa anche per Niccolò Catini, già vincitore di una precedente edizione della Canottieri Cup e con un passato da protagonista nel circuito internazionale, dove ha raggiunto un best ranking ATP di 330.

La finale rappresenta il momento conclusivo di un appuntamento che unisce agonismo, tradizione e promozione sportiva, confermando il ruolo della Società Canottieri Marsala come punto di riferimento per il tennis e per la vita sportiva del territorio.



