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» Sociale
19/07/2026 15:26:00

Il Rotary Club Trapani compie 75 anni: alla presidenza c'è Pamela Cosenza  

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Settantacinque anni di storia, di servizio e di impegno civico. Il Rotary Club Trapani celebra il 75° anniversario della sua fondazione, un traguardo che ripercorre oltre sette decenni di attività al servizio della comunità trapanese, ispirata al principio rotariano del "Servire al di sopra di ogni interesse personale".

 

Nato negli anni della ricostruzione del dopoguerra, il Club ha accompagnato l'evoluzione del territorio mantenendo saldi i valori dell'etica, dell'integrità e della solidarietà. Nel corso della sua storia ha promosso numerose iniziative nei settori sociale, culturale e umanitario, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio artistico della provincia e sostenendo progetti rivolti alle persone più fragili.

 

In questi 75 anni il Rotary Club Trapani ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità, favorendo il dialogo tra istituzioni, professionisti e cittadini e promuovendo interventi orientati al bene comune.

 

L'anniversario rappresenta anche l'occasione per guardare al futuro. "Celebrare questo traguardo – sottolinea il Club – significa rinnovare l'impegno ad affrontare le sfide dei prossimi anni con lo stesso spirito di servizio che ha contraddistinto il Rotary fin dalla sua nascita". 

L'obiettivo resta quello di continuare a essere un laboratorio di idee e un motore di iniziative capaci di produrre effetti concreti sul territorio.

 

In questo anno particolarmente significativo, la presidenza del Rotary Club Trapani è affidata all'avvocata Pamela Cosenza, chiamata a guidare il sodalizio nel solco della tradizione rotariana, con l'obiettivo di coniugare l'eredità costruita in 75 anni di attività con una visione rivolta alle nuove esigenze della comunità.

 

Con questo anniversario, il Rotary Club Trapani apre simbolicamente un nuovo capitolo della propria storia, confermando la volontà di continuare a essere protagonista della vita sociale e culturale del territorio.









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