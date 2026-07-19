Mazara, tre studenti del “Ruggiero D’Altavilla” agli imbarchi addestrativi della Marina Militare

Un’opportunità formativa d’eccellenza per tre studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Ruggiero D’Altavilla” di Mazara del Vallo. Gli allievi della classe 5I dell’indirizzo Trasporti e Logistica, articolazione Conduzione del Mezzo Navale (CMN), sono stati selezionati per partecipare agli imbarchi addestrativi estivi organizzati dalla Marina Militare Italiana.
A vivere questa esperienza saranno Vincenzo Bivona, Manuel De Santis e Mario Pizzolato, scelti tra un numero ristretto di studenti provenienti dagli istituti nautici italiani.
A bordo delle navi simbolo della Marina Militare
Per i tre giovani si apriranno le porte di alcune delle unità più prestigiose della Forza Armata: Nave Palinuro, Nave Amerigo Vespucci e Nave Trieste. Si tratta di un’esperienza che consentirà agli studenti di confrontarsi direttamente con la vita di bordo, acquisendo competenze tecniche, organizzative e relazionali in un ambiente altamente qualificato.
Gli imbarchi rappresentano un vero percorso di formazione sul campo, capace di integrare le conoscenze acquisite sui banchi di scuola con la pratica operativa della professione marittima.
Il ruolo dell’ANMI nella selezione degli studenti
La selezione dei giovani è stata resa possibile anche grazie alla collaborazione della Delegazione ANMI (Associazione Nazionale Marinai d’Italia) di Mazara del Vallo, che ha individuato e segnalato alla Marina Militare gli studenti ritenuti meritevoli.
Un contributo significativo è arrivato dal presidente della delegazione, Nicola Oretano, impegnato da anni nella promozione di iniziative rivolte alle nuove generazioni per diffondere la cultura del mare, i valori della professionalità e del servizio.
Un risultato che premia la formazione nautica mazarese
Il fatto che tre studenti del “Ruggiero D’Altavilla” siano stati selezionati tra i pochi ammessi a livello regionale rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la comunità scolastica.
Il percorso CMN dell’istituto mazarese punta infatti a fornire agli studenti una preparazione completa, attraverso competenze teoriche, attività laboratoriali e un rapporto costante con il mondo marittimo e professionale.
Scuola, istituzioni e mondo del lavoro: una rete che crea opportunità
Il risultato si inserisce nel percorso di valorizzazione dell’offerta formativa portato avanti dalla dirigente scolastica Grazia Maria Lisma, con l’obiettivo di rafforzare i collegamenti tra scuola, istituzioni e realtà lavorative del settore.
La collaborazione con la Marina Militare e con l’ANMI conferma il ruolo dell’istituto mazarese come punto di riferimento per la formazione tecnico-marittima nella Sicilia occidentale.
Per Vincenzo Bivona, Manuel De Santis e Mario Pizzolato l’imbarco sulle unità navali rappresenterà un’esperienza unica, ma anche un primo importante passo verso un possibile futuro professionale nel settore della marineria italiana.
Un traguardo che valorizza non solo il percorso dei tre studenti, ma anche il lavoro quotidiano svolto da docenti e comunità scolastica nel preparare i giovani alle sfide dell’economia del mare.