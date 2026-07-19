Trapani, Ciminnisi: “Inaccettabile avere paura dell’acqua del rubinetto”

19/07/2026 06:00:00

La crisi politica del governo Schifani, l’unità del fronte progressista e, soprattutto, i problemi di Trapani: dall’acqua contaminata alle prossime elezioni amministrative. Ne ha parlato a TP24 Cristina Ciminnisi, deputata regionale del Movimento 5 Stelle, nel corso di una videointervista.

Secondo Ciminnisi, all’Assemblea regionale siciliana la maggioranza di centrodestra mostra da mesi evidenti difficoltà.

“La Sicilia vive una fase di stallo politico. Dopo la legge di stabilità non è stata approvata nessuna riforma importante. Le opposizioni riescono spesso a dimostrare la fragilità della maggioranza che sostiene Schifani, ma il governo continua a rimanere attaccato alle poltrone”.

Sul futuro dell’opposizione, la deputata pentastellata difende la necessità di costruire una coalizione credibile, mettendo da parte personalismi e fughe in avanti.

“Continueremo a perseguire l’obiettivo dell’unità. Ci sono ancora ottimi motivi per lavorare insieme, all’interno di una coalizione progressista anche più ampia. Se non ci presenteremo agli elettori con una proposta credibile, rischiamo di riconsegnare la Sicilia a un centrodestra che ha già dimostrato di non riuscire a dare risposte”.

“A Trapani il problema dell’acqua non è più un’emergenza”

Ciminnisi è intervenuta anche sui nuovi casi di contaminazione dell’acqua nella zona compresa tra via Nicolò Fabrizi, via Nausicaa, via Dalmazia, via Orlandini e via Natale Augugliaro.

“Nel 2026 è inconcepibile che i trapanesi debbano aprire il rubinetto con il timore che l’acqua non sia idonea neanche per lavarsi. Dopo quanto accaduto a marzo, a distanza di appena due mesi siamo nuovamente punto e a capo”.

La deputata ha chiesto la convocazione di un Consiglio comunale straordinario, con la partecipazione di Asp, Arpa e Protezione civile, per individuare una soluzione strutturale.

“Non voglio cavalcare la giusta indignazione dei cittadini. Serve collaborazione, ma bisogna comprendere le cause e trovare una soluzione definitiva. Lo stesso assessore Pellegrino ha definito questo problema una costante. È una situazione insostenibile, anche perché riguarda una zona strategica tra via Fardella e il lungomare Dante Alighieri”.

“Nel 2028 nessuna convergenza con Tranchida”

Nessuna apertura, invece, rispetto a un possibile progetto politico per le elezioni comunali del 2028 costruito ancora attorno al sindaco Giacomo Tranchida.

“Non può esserci una convergenza se il perno del nuovo progetto continua a essere Giacomo Tranchida. Dopo trent’anni bisogna lasciare il territorio libero di crescere e dare spazio a nuove energie e nuove persone”.

Per Ciminnisi, il Movimento 5 Stelle dovrà lavorare a una proposta alternativa per il governo della città.

“Trapani è ricca di persone perbene, capaci e con voglia di fare. È possibile costruire una buona amministrazione e cambiare percorso, dando spazio a nuove energie. Noi crediamo in questo cambiamento e faremo di tutto per portarlo avanti in vista delle prossime amministrative”.

Ecco la videointervista integrale a Cristina Ciminnisi.



