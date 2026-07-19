Incendi in Sicilia, Lorefice (M5S): "Ogni anno stesso copione, prevenzione assente"

“La Sicilia è la regione italiana più colpita dagli incendi nei primi mesi del 2026: 4.769 ettari già andati in fumo e 175 roghi censiti prima ancora del pieno della stagione estiva”.
A lanciare l’allarme è la deputata del Movimento 5 Stelle Marialucia Lorefice, che punta il dito contro la gestione dell’emergenza incendi e denuncia la mancanza di una strategia strutturale di prevenzione.
“È un copione che si ripete ogni estate – afferma Lorefice – e che non può più essere considerato una fatalità. La crisi climatica rende questi fenomeni ormai prevedibili, ma il Governo continua ad arrivare impreparato”.
Secondo la parlamentare pentastellata, la risposta non può limitarsi agli interventi durante la fase di emergenza: “Non si governa rincorrendo l’emergenza. Servono prevenzione, manutenzione del territorio, tutela dei boschi, personale e mezzi adeguati”.
Lorefice sottolinea come il patrimonio ambientale siciliano continui a essere esposto a rischi sempre maggiori: “La Sicilia non può essere condannata, anno dopo anno, a pagare un prezzo sempre più alto non solo a causa di un cambiamento climatico inevitabile, ma anche per responsabilità legate a una gestione amministrativa inadeguata”.
La denuncia arriva in un’estate segnata ancora una volta da numerosi incendi nell’Isola, con vaste aree boschive e rurali interessate dai roghi e con il tema della prevenzione che torna al centro del dibattito politico.