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Cronaca

» Nera
19/07/2026 14:11:00

E' Luca Esposito il giornalista ucciso e dato alle fiamme ad Eboli 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-07-2026/e-luca-esposito-il-giornalista-ucciso-e-dato-alle-fiamme-ad-eboli-450.jpg

Macabra scoperta nel Salernitano, dove il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto tra le sterpaglie dopo un incendio. La vittima è stata identificata come Luca Esposito, giornalista sportivo originario di Nocera Inferiore, direttore del portale Tutto Salernitana, collaboratore dell'emittente Otto Channel e dirigente dell'Arpac.

 

Il ritrovamento dopo l'incendio

Il cadavere è stato scoperto dai Vigili del Fuoco intervenuti per spegnere un rogo divampato in un'area rurale di Eboli. Le condizioni del corpo, gravemente compromesso dalle fiamme, avevano inizialmente reso impossibile l'identificazione e perfino stabilire con certezza il sesso della vittima.

Una svolta nelle indagini è arrivata grazie al ritrovamento dell'automobile di Esposito, parcheggiata nelle vicinanze del luogo in cui è stato trovato il corpo.

 

L'ipotesi degli investigatori

Le indagini dei carabinieri si stanno concentrando sulla pista dell'omicidio. Secondo i primi elementi raccolti dagli investigatori, il giornalista sarebbe stato ucciso con colpi d'arma da fuoco e il corpo sarebbe stato incendiato successivamente, presumibilmente per cancellare le tracce del delitto.

L'ipotesi dell'incidente o di una morte provocata esclusivamente dall'incendio sarebbe quindi stata accantonata.

 

Disposta l'autopsia

La Procura ha disposto l'autopsia, che dovrà chiarire le cause esatte della morte e contribuire a ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Nel frattempo i carabinieri stanno ricostruendo gli ultimi spostamenti e le frequentazioni di Luca Esposito, nel tentativo di individuare il movente e risalire agli autori dell'omicidio.

 









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