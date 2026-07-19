Rally Valle del Belìce, Pollara leader dopo le prime due prove speciali

19/07/2026 08:00:00

È Alessio Pollara il primo leader della terza edizione del Rally Valle del Belice. Il pilota, affiancato alle note da Gaspare Beninati sulla Skoda Fabia, ha fatto segnare il miglior tempo nelle due prove speciali inaugurali disputate a Gibellina, chiudendo la giornata con un tempo complessivo di 4'55"7.

Alle sue spalle si è portato Totò Riolo, navigato da Nicola Catania, anch'egli su Skoda Fabia, staccato di appena tre secondi. Terza posizione provvisoria per Bartolo Mistretta, insieme ad Antonio D'Amico, vincitore delle prime due edizioni della manifestazione, che accusa un ritardo di 3"3 dal leader.

Completano la top ten Andrea Nastasi, Vito Molinari, Giovanni Cutrera su Toyota Yaris, Francesco Pisciotta, Mariano Bruno, Gabriele Vella e Alessandro Centinaro.

La gara, organizzata dall'Automobile Club Trapani con la collaborazione dello Sporting Club Partanna, ha preso il via proprio da Partanna, quartier generale della manifestazione. Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato i sindaci dei Comuni coinvolti e il presidente dell'AC Trapani, Giovanni Pellegrino, che ha dato simbolicamente il via agli equipaggi sventolando il tricolore.

Tra le auto storiche il miglior tempo è stato fatto registrare da Giuseppe Termine e Onofrio Musso su Porsche Carrera, davanti a Paolo Mistretta e Andrea Cangemi su Renault 5 e ad Angelo Diana con Giuseppe Di Salvo su BMW.

Grande partecipazione anche fuori dalle prove speciali. Accanto alla pedana di partenza è stato allestito il "Villaggio del Gusto", con la presenza di aziende del territorio che hanno proposto degustazioni delle eccellenze della Valle del Belice al numeroso pubblico presente.

«L'avvio della manifestazione è stato molto positivo – ha commentato il presidente dell'Automobile Club Trapani, Giovanni Pellegrino –. Il record di iscritti e il coinvolgimento dei Comuni della Valle confermano la crescita dell'evento, che punta a valorizzare non solo lo sport ma anche il territorio e le sue produzioni tipiche».

La competizione entrerà ora nel vivo con le nove prove speciali in programma nella seconda giornata, al termine delle quali saranno decretati i vincitori della terza edizione del Rally Valle del Belice.

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RO Racing schiera tre equipaggi tra moderne e storiche

La scuderia RO Racing sarà tra le protagoniste della terza edizione del Rally Valle del Belice, appuntamento valido per il Campionato Siciliano Rally Auto Moderne e per il Trofeo Rally di Zona 4 dedicato alle vetture storiche.

Nonostante le alte temperature che caratterizzano il weekend estivo siciliano, il team si presenta al via con tre equipaggi pronti a contendersi un ruolo di primo piano sulle strade della Valle del Belice.

Nella categoria delle auto storiche, RO Racing punta su Giuseppe Musso e Ciccetto La Franca, che affronteranno la gara al volante di una Porsche Carrera RS del Secondo Raggruppamento, con l'obiettivo di inserirsi nelle posizioni di vertice della classifica assoluta. A difendere i colori della scuderia ci saranno anche Toti Mannino e Giacomo Giannone, impegnati sulla BMW 2002, anch'essa inserita nel Secondo Raggruppamento.

Per quanto riguarda le vetture moderne, il compito di rappresentare il sodalizio sarà affidato ai fratelli Francesco e Pierluigi Beninati. L'equipaggio sarà al via su Renault Clio Rally5, deciso a conquistare un risultato importante nella competizione valida per il Campionato Siciliano.

La manifestazione, organizzata dall'Automobile Club Trapani insieme allo Sporting Club Partanna, attraversa alcuni dei centri più rappresentativi della Valle del Belice, coniugando la spettacolarità delle prove speciali alla promozione delle eccellenze storiche, paesaggistiche ed enogastronomiche del territorio.

Per RO Racing si tratta di un altro appuntamento significativo di una stagione intensa, con l'obiettivo di confermare i risultati ottenuti nei precedenti impegni e continuare a essere protagonista sia nelle competizioni riservate alle auto moderne che in quelle dedicate alle storiche.



