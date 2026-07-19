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Lettere & Opinioni
19/07/2026 20:00:00

Marsala: "Si faccia qualcosa per la sicurezza e i disagi alla galleria di San Filippo e Giacomo"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-07-2026/marsala-si-faccia-qualcosa-per-la-sicurezza-e-i-disagi-alla-galleria-di-san-filippo-e-giacomo-450.jpg

Gentile direttore di tp24,

scrivo in qualità di cittadino di Marsala e di automobilista che percorre quotidianamente, più volte al giorno, lo scorrimento veloce della città per motivi lavorativi. Con la presente intendo sottoporre all’attenzione del sindaco di Marsala, dell’assessore Vullo e del comandante della Polizia Municipale alcune criticità riguardanti la galleria di San Filippo e Giacomo.

 

Nonostante i recenti interventi di manutenzione e le risorse impiegate per la sistemazione della galleria, la stessa continua a essere priva di un adeguato impianto di aerazione e viene ancora gestita con il senso unico alternato regolato da un semaforo.

Il funzionamento dell’impianto semaforico, tuttavia, sta creando notevoli disagi agli automobilisti e ai mezzi pesanti in transito. Il segnale rosso, infatti, rimane attivo per circa 7-8 minuti, provocando lunghe code all’esterno della galleria, mentre il verde dura mediamente soltanto 3 minuti. La presenza di numerosi mezzi pesanti in attesa e poi in transito all’interno del tunnel determina inoltre un significativo accumulo di gas di scarico, con conseguenti problemi legati alla qualità dell’aria e alla sicurezza.

Segnalo inoltre un’ulteriore criticità: all’interno della galleria di San Filippo e Giacomo risultano assenti gli estintori, nonostante siano presenti gli appositi cartelli segnaletici e i relativi contenitori risultino vuoti. Una situazione che merita un intervento tempestivo, considerata l’importanza della sicurezza in un’infrastruttura viaria frequentata quotidianamente da numerosi cittadini.

 

Con la presente chiedo all’Amministrazione comunale di Marsala e al comandante della Polizia Municipale di valutare una revisione dei tempi del semaforo che regola il senso unico alternato, al fine di garantire una gestione più equilibrata dei flussi di traffico, e di provvedere al ripristino della dotazione degli estintori all’interno della galleria.

Confido nel buon senso e nella sensibilità dell’Amministrazione comunale e del comando della Polizia Municipale affinché possano essere adottati gli interventi necessari per migliorare sicurezza e viabilità.

 

Aldo Sciacca









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