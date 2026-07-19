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Cronaca

» Incidenti
19/07/2026 10:34:00

Si schianta con l'auto contro il guardrail: muore un 38enne

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-07-2026/1784450245-0-si-schianta-con-l-auto-contro-il-guardrail-muore-un-38enne.jpg

Un tragico incidente stradale si è verificato nella notte lungo viale Regione Siciliana, a Palermo. A perdere la vita è stato Alessandro Vecchio, 38 anni, residente a Villabate. 

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo stava percorrendo la corsia laterale in direzione Catania quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della propria automobile, finendo contro le barriere di protezione. Nello schianto non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli.

 

Inutili i soccorsi

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto il conducente dall'abitacolo ormai distrutto. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma le gravi ferite riportate nell'impatto non gli hanno lasciato scampo.

I rilievi sono stati affidati agli agenti della sezione Infortunistica della Polizia municipale di Palermo, che stanno cercando di chiarire la dinamica dell'incidente e le cause che hanno portato il 38enne a perdere il controllo del veicolo.

 

Il cordoglio della comunità

La notizia della morte di Alessandro Vecchio ha profondamente colpito la comunità di Villabate, dove era molto conosciuto e stimato.

Sui social network sono comparsi numerosi messaggi di cordoglio. «Non era così che tutti noi ci aspettavamo che finisse», scrive un amico, mentre altri lo ricordano come «un marito stupendo, un papà esemplare e uno zio fantastico». Tanti i messaggi di affetto rivolti alla famiglia, accomunati dallo stesso saluto: «Ci mancherai, ti vogliamo bene Ale».









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