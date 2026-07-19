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Cronaca
19/07/2026 14:37:00

Rissa in centro storico a Marsala: "Coltelli, bottiglie volanti, caos e feriti"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-07-2026/1784465067-0-rissa-in-centro-storico-a-marsala-coltelli-bottiglie-volanti-caos-e-feriti.jpg

Torna l'allarme sicurezza nel centro storico di Marsala. Una violenta rissa è avvenuta nella notte tra sabato e domenica nella zona del Cassaro, tra via XI Maggio e via Cammareri Scurti.

 

Secondo il racconto di un lettore di Tp24, che afferma di essersi trovato sul posto intorno all'una di notte, la situazione sarebbe degenerata in pochi istanti con il coinvolgimento di diversi giovani. «È successo il caos più totale: coltelli e bottiglie volavano come aquiloni», riferisce il testimone, aggiungendo che sul posto sarebbero intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

 

La scena ha provocato momenti di forte paura tra le persone presenti. Sempre secondo la testimonianza, si è verificato un fuggi fuggi generale, con numerosi ragazzi che si sono allontanati di corsa nel tentativo di mettersi in salvo. Solo pochi minuti prima, nella stessa area, erano presenti anche famiglie con bambini nei passeggini.

 

L'episodio non può che riaccendere il dibattito sulla sicurezza nelle ore della movida nel centro storico lilibetano, dove residenti e commercianti chiedono da tempo maggiori controlli per prevenire episodi di violenza e garantire una più serena fruizione degli spazi pubblici.









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