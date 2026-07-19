Mazara: il caldo ferma l'orchestra ma Richard Galliano suona da solo per un'ora

19/07/2026 19:05:00

Il caldo ha fermato la musica a Mazara del Vallo. L’orchestra sinfonica che avrebbe dovuto accompagnare il maestro Richard Galliano al Collegio dei Gesuiti ha deciso di non esibirsi a causa delle condizioni climatiche particolarmente difficili, con afa e temperature elevate. Il fisarmonicista francese, però, ha scelto di non interrompere la serata ed è salito comunque sul palco, proseguendo il concerto in solitaria per circa un’ora.

Momenti di tensione tra il pubblico

La decisione dei musicisti ha provocato malumori e momenti di tensione tra gli spettatori presenti, alcuni dei quali hanno manifestato il proprio disappunto. La serata, inizialmente pensata con l’accompagnamento dell’ensemble diretto da Fayçal Karoui, si è così trasformata in un’esibizione diversa da quella annunciata, affidata interamente al talento di Galliano.

Il pubblico attende chiarimenti sui rimborsi

Resta ora da capire quale sarà la posizione degli organizzatori sulla questione dei biglietti. Molti spettatori si chiedono se, vista la mancata esibizione dell’orchestra prevista nel programma, sarà previsto un rimborso per chi aveva acquistato il tagliando per assistere al concerto completo.

Galliano trasforma l’imprevisto in un momento musicale

Nonostante le difficoltà e la sorpresa generale, Richard Galliano ha deciso di portare avanti l’appuntamento, offrendo al pubblico una performance solista e dimostrando grande disponibilità nei confronti degli spettatori presenti. Una serata nata tra disagi e polemiche, ma conclusa con la musica protagonista.



