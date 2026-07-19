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Cittadinanza
19/07/2026 09:25:00

Blackout a Marsala: da questa notte via Salemi al buio, disagi per il caldo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-07-2026/blackout-a-marsala-da-questa-notte-via-salemi-al-buio-disagi-per-il-caldo-450.jpg

Un lungo blackout sta creando forti disagi nella zona di via Salemi, a Marsala, dove la corrente elettrica manca dalla mezzanotte di ieri. Decine le segnalazioni arrivate in redazione da parte di residenti esasperati, costretti a fare i conti con il caldo e con abitazioni rimaste senza energia per molte ore.

 

L'interruzione interessa un'ampia area che va dalla Lidl fino alla zona Zicaffè, coinvolgendo abitazioni e attività commerciali.

Le temperature elevate hanno aggravato ulteriormente la situazione: alcuni residenti raccontano di aver trascorso la notte all'aperto, impossibilitati a rimanere in casa senza ventilatori o condizionatori.

 

Secondo quanto riferito dall'Enel ad alcuni cittadini, il blackout è stato causato da un guasto alla rete elettrica. Le squadre tecniche sono al lavoro per individuare e riparare il problema, ma al momento non sono stati comunicati tempi certi per il completo ripristino del servizio.

Nel frattempo continuano ad arrivare segnalazioni di cittadini che chiedono un intervento rapido, anche alla luce delle alte temperature di queste ore.

La situazione è in evoluzione e si attendono aggiornamenti da parte del gestore della rete elettrica.









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