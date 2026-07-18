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» Strade e traffico
18/07/2026 17:00:00

Campobello: disagi per la doppia chiusura dei cavalcavia 38 e 39

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-07-2026/campobello-disagi-per-la-doppia-chiusura-dei-cavalcavia-38-e-39-450.jpg

Disagi a Campobello di Mazara per la chiusura contemporanea dei cavalcavia 38 e 39, due passaggi che dalla SS 115 consentono di superare l’autostrada e che si trovano lungo la circonvallazione cittadina, a poca distanza l’uno dall’altro.

 

La domanda che un lettore di tp24 e molti cittadini si pongono è semplice: era davvero necessario chiuderli entrambi nello stesso momento? Non sarebbe stato possibile procedere con un intervento alla volta, così da garantire comunque un collegamento alternativo più agevole alla popolazione e alle attività della zona?

 

"La chiusura, autorizzata dal Comune di Campobello, sta generando notevoli difficoltà per residenti, automobilisti e operatori economici - ci scrive un lettore -. L’utenza, inoltre, non è stata adeguatamente informata preventivamente: solo successivamente è stata diffusa l’indicazione di un percorso alternativo, rappresentato però da una strada di campagna, una vera e propria trazzera, non facilmente percorribile da tutti.

Le conseguenze si stanno facendo sentire anche sul piano economico. Diverse attività commerciali e produttive della zona stanno registrando difficoltà legate alla riduzione degli accessi e alla maggiore complessità negli spostamenti.

 

"Resta inoltre il dubbio sulle reali condizioni dei due cavalcavia che non sembravano strutture in condizioni tali da richiedere una chiusura simultanea e totale. In un momento storico in cui si parla di grandi investimenti e opportunità legate al PNRR - conclude il lettore - ci si aspetta una gestione degli interventi che tenga conto anche delle esigenze quotidiane delle comunità coinvolte".

 









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