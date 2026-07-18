Ondate di calore: l'Asp di Trapani attiva i "Cold Spot" per anziani e fragili

18/07/2026 14:00:00

Con l’arrivo delle giornate più calde e il rischio di ondate di calore, l’Asp di Trapani attiva una rete di punti di accoglienza dedicati alle persone più esposte agli effetti delle alte temperature. Nascono così i “Cold Spot”, spazi climatizzati pensati per offrire ristoro e assistenza a anziani, persone fragili e a chiunque accusi malesseri legati al caldo.

Spazi freschi nelle strutture sanitarie del territorio

I punti di accoglienza sono stati organizzati all’interno delle Case di comunità e delle guardie mediche ordinarie e turistiche del Distretto sanitario di Trapani. Qui gli utenti potranno trovare ambienti con aria condizionata, acqua fresca e un primo supporto sanitario grazie alla presenza di medici, specialisti e personale infermieristico.

L’iniziativa punta a garantire un intervento rapido nei casi di disagio provocato dalle temperature elevate e, allo stesso tempo, a ridurre gli accessi non necessari ai pronto soccorso e i ricoveri legati alle conseguenze del caldo estremo.

Le Case di comunità coinvolte

La rete comprende le strutture sanitarie già operative in provincia: Trapani-Erice, all’interno della Cittadella della salute, Marsala, Mazara del Vallo, Partanna, Salemi, Pantelleria, Castellammare del Golfo e Custonaci. Le Case di comunità rappresentano un modello di assistenza territoriale con la presenza integrata di medici di medicina generale, specialisti, infermieri e servizi socio-sanitari, con l’obiettivo di avvicinare le cure ai cittadini e garantire una risposta più immediata ai bisogni della popolazione.

Sorveglianza per gli anziani più a rischio

Accanto all’attività dei “Cold Spot”, i medici di famiglia saranno impegnati nel monitoraggio degli assistiti più vulnerabili, soprattutto anziani che vivono soli e persone con condizioni di fragilità. La sorveglianza prevede anche contatti telefonici per verificare le condizioni di salute e intervenire tempestivamente in caso di problemi legati alle temperature elevate.

I consigli per affrontare il caldo

L’Asp ricorda alcune regole fondamentali per proteggersi dalle ondate di calore: bere spesso, evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, indossare abiti leggeri e di colore chiaro, utilizzare cappellino e occhiali da sole e mantenere freschi gli ambienti domestici. È inoltre consigliato non sospendere o modificare autonomamente eventuali terapie in corso e rivolgersi al proprio medico in caso di dubbi, soprattutto per chi soffre di patologie croniche.

Attivo il numero del Ministero della Salute

Per informazioni e supporto durante l’emergenza caldo resta disponibile il numero 1500 del Ministero della Salute, attivato per fornire indicazioni ai cittadini nei periodi caratterizzati da temperature particolarmente elevate. vigilare sulle condizioni della viabilità cittadina e garantire la sicurezza degli utenti della strada.



