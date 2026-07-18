Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Sanità
18/07/2026 00:00:00

Asp Trapani, al via le selezioni per il progetto "Eduscreen" per screening oncologici

 

  
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-07-2026/asp-trapani-al-via-le-selezioni-per-il-progetto-eduscreen-per-screening-oncologici-450.jpg

 L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani avvia una nuova procedura di selezione nell’ambito delle attività dedicate alla prevenzione e alla diagnosi precoce dei tumori.

È stato pubblicato infatti un avviso pubblico di selezione comparativa per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo legato al progetto “Eduscreen - Formazione e Aggiornamento per Screening Oncologici”, inserito nel Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027 (FSE+), nell’area tematica dedicata al miglioramento degli screening oncologici.

L’iniziativa punta a rafforzare le attività di formazione, aggiornamento e supporto organizzativo nel settore degli screening, attraverso il coinvolgimento di diverse figure professionali.

 

I profili richiesti

La selezione riguarda tre ambiti:

·        Assistente Informatico;

·        Assistente Sanitario;

·        Medico specialista in Radiologia.

Gli incarichi saranno conferiti per supportare le attività previste dal progetto, con particolare riferimento al potenziamento dei percorsi di screening oncologico sul territorio.

 

Termini per presentare la candidatura

Le domande potranno essere inoltrate a partire da giovedì 16 luglio 2026 e fino alle ore 23.59 di giovedì 30 luglio 2026.

Il bando completo è disponibile sulla piattaforma nazionale inPA e sul portale dedicato alle procedure concorsuali dell’Asp di Trapani.

La partecipazione avviene esclusivamente online attraverso la piattaforma per i concorsi, dove gli interessati dovranno registrarsi con i propri dati, selezionare la procedura di interesse e compilare il modulo telematico previsto.









Native | 17/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-07-2026/1783515747-0-da-marsala-al-set-di-the-odyssey-la-dgr-multiservice-a-favignana.jpg

Da Marsala al set di "The Odyssey": la DGR Multiservice a...

Native | 17/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-07-2026/1784200674-0-giovanni-luca-morra-trapani-shipyard-tra-mezzi-veloci-offshore-e-innovazione.png

Giovanni Luca Morra: Trapani Shipyard tra mezzi veloci, offshore e...

Native | 16/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-07-2026/1782991058-0-bracciali-dodo-uomo-in-titanio-modelli-e-idee-regalo.png

Bracciali DoDo uomo in titanio: modelli e idee regalo