Asp Trapani, al via le selezioni per il progetto "Eduscreen" per screening oncologici

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani avvia una nuova procedura di selezione nell’ambito delle attività dedicate alla prevenzione e alla diagnosi precoce dei tumori.
È stato pubblicato infatti un avviso pubblico di selezione comparativa per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo legato al progetto “Eduscreen - Formazione e Aggiornamento per Screening Oncologici”, inserito nel Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027 (FSE+), nell’area tematica dedicata al miglioramento degli screening oncologici.
L’iniziativa punta a rafforzare le attività di formazione, aggiornamento e supporto organizzativo nel settore degli screening, attraverso il coinvolgimento di diverse figure professionali.
I profili richiesti
La selezione riguarda tre ambiti:
· Assistente Informatico;
· Assistente Sanitario;
· Medico specialista in Radiologia.
Gli incarichi saranno conferiti per supportare le attività previste dal progetto, con particolare riferimento al potenziamento dei percorsi di screening oncologico sul territorio.
Termini per presentare la candidatura
Le domande potranno essere inoltrate a partire da giovedì 16 luglio 2026 e fino alle ore 23.59 di giovedì 30 luglio 2026.
Il bando completo è disponibile sulla piattaforma nazionale inPA e sul portale dedicato alle procedure concorsuali dell’Asp di Trapani.
La partecipazione avviene esclusivamente online attraverso la piattaforma per i concorsi, dove gli interessati dovranno registrarsi con i propri dati, selezionare la procedura di interesse e compilare il modulo telematico previsto.