TARI a Marsala, la segretaria del PD replica alla UILTrasporti: «Nessun attacco ai lavoratori»

Nessun attacco ai lavoratori, ma la necessità di tutelare i conti del Comune e le tasche dei contribuenti». Con queste parole la segretaria del Partito Democratico di Marsala e consigliera comunale Linda Licari interviene per replicare al comunicato diffuso dalla UILTrasporti Trapani sulla questione della Tari e dei costi del servizio di raccolta dei rifiuti.
Licari respinge le critiche del sindacato, precisando che il Partito Democratico non intende mettere in discussione i diritti degli operatori ecologici. Anzi, ricorda come il sistema delle premialità per i lavoratori sia nato da una proposta politica promossa dall'allora vicesindaco e assessore all'Ambiente Agostino Licari, con l'obiettivo di valorizzare il personale impegnato quotidianamente nel servizio.
Secondo la consigliera, il dibattito sollevato in Consiglio comunale riguarda esclusivamente la necessità di verificare se gli aumenti richiesti nell'ambito dell'appalto siano realmente giustificati, alla luce della recente giurisprudenza del Consiglio di Stato.
La sentenza del Consiglio di Stato
Licari richiama in particolare la sentenza n. 9676 del 2025, secondo cui le imprese appaltatrici possono ottenere una revisione del corrispettivo soltanto dimostrando di aver sostenuto maggiori costi derivanti da fattori esterni e imprevedibili, e non semplicemente applicando automaticamente gli adeguamenti Istat.
Per questo motivo, sostiene, il Comune dovrebbe approfondire l'applicabilità di questo orientamento anche al caso di Marsala, con l'obiettivo di evitare incrementi della Tari non strettamente necessari.
Il riferimento alla Decontribuzione Sud
Nella nota viene inoltre richiamata la misura statale della Decontribuzione Sud, che negli ultimi anni ha consentito alle imprese del Mezzogiorno di beneficiare di una consistente riduzione degli oneri contributivi. Secondo Licari, questo avrebbe determinato un risparmio per le aziende senza incidere sulla posizione previdenziale dei lavoratori, producendo un vantaggio economico che, a suo giudizio, deve essere tenuto in considerazione quando si valutano eventuali richieste di revisione dei canoni.
«Confronto aperto con il sindacato»
La consigliera conclude ribadendo la disponibilità al dialogo con la UILTrasporti.
«Al sindacato – afferma – offro, come sempre, un confronto costruttivo per fare fronte comune contro gli sprechi e sempre a difesa del lavoro dignitoso».
La presa di posizione arriva nel pieno del confronto sul costo del servizio di igiene urbana e sui possibili riflessi che eventuali aumenti dell'appalto potrebbero avere sulla Tari pagata dai cittadini marsalesi.