Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
18/07/2026 02:00:00

TARI a Marsala, la segretaria del PD replica alla UILTrasporti: «Nessun attacco ai lavoratori»

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-07-2026/1784329210-0-tari-a-marsala-la-segretaria-del-pd-replica-alla-uiltrasporti-nessun-attacco-ai-lavoratori.jpg

 Nessun attacco ai lavoratori, ma la necessità di tutelare i conti del Comune e le tasche dei contribuenti». Con queste parole la segretaria del Partito Democratico di Marsala e consigliera comunale Linda Licari interviene per replicare al comunicato diffuso dalla UILTrasporti Trapani sulla questione della Tari e dei costi del servizio di raccolta dei rifiuti.

Licari respinge le critiche del sindacato, precisando che il Partito Democratico non intende mettere in discussione i diritti degli operatori ecologici. Anzi, ricorda come il sistema delle premialità per i lavoratori sia nato da una proposta politica promossa dall'allora vicesindaco e assessore all'Ambiente Agostino Licari, con l'obiettivo di valorizzare il personale impegnato quotidianamente nel servizio.

Secondo la consigliera, il dibattito sollevato in Consiglio comunale riguarda esclusivamente la necessità di verificare se gli aumenti richiesti nell'ambito dell'appalto siano realmente giustificati, alla luce della recente giurisprudenza del Consiglio di Stato.

 

 

La sentenza del Consiglio di Stato

Licari richiama in particolare la sentenza n. 9676 del 2025, secondo cui le imprese appaltatrici possono ottenere una revisione del corrispettivo soltanto dimostrando di aver sostenuto maggiori costi derivanti da fattori esterni e imprevedibili, e non semplicemente applicando automaticamente gli adeguamenti Istat.

Per questo motivo, sostiene, il Comune dovrebbe approfondire l'applicabilità di questo orientamento anche al caso di Marsala, con l'obiettivo di evitare incrementi della Tari non strettamente necessari.

 

Il riferimento alla Decontribuzione Sud

Nella nota viene inoltre richiamata la misura statale della Decontribuzione Sud, che negli ultimi anni ha consentito alle imprese del Mezzogiorno di beneficiare di una consistente riduzione degli oneri contributivi. Secondo Licari, questo avrebbe determinato un risparmio per le aziende senza incidere sulla posizione previdenziale dei lavoratori, producendo un vantaggio economico che, a suo giudizio, deve essere tenuto in considerazione quando si valutano eventuali richieste di revisione dei canoni.

 

«Confronto aperto con il sindacato»

La consigliera conclude ribadendo la disponibilità al dialogo con la UILTrasporti.

«Al sindacato – afferma – offro, come sempre, un confronto costruttivo per fare fronte comune contro gli sprechi e sempre a difesa del lavoro dignitoso».

La presa di posizione arriva nel pieno del confronto sul costo del servizio di igiene urbana e sui possibili riflessi che eventuali aumenti dell'appalto potrebbero avere sulla Tari pagata dai cittadini marsalesi.









Native | 17/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-07-2026/1783515747-0-da-marsala-al-set-di-the-odyssey-la-dgr-multiservice-a-favignana.jpg

Da Marsala al set di "The Odyssey": la DGR Multiservice a...

Native | 17/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-07-2026/1784200674-0-giovanni-luca-morra-trapani-shipyard-tra-mezzi-veloci-offshore-e-innovazione.png

Giovanni Luca Morra: Trapani Shipyard tra mezzi veloci, offshore e...

Native | 16/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-07-2026/1782991058-0-bracciali-dodo-uomo-in-titanio-modelli-e-idee-regalo.png

Bracciali DoDo uomo in titanio: modelli e idee regalo