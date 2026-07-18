Mazara: il congresso provinciale di Gioventù Nazionale elegge Francesco Giacalone presidente

18/07/2026 11:06:00

Si è svolto ieri a mazara, all’auditorium "Mario Caruso" di Mazara, il congresso provinciale di Gioventù Nazionale. Dopo 25 anni la presidenza di gioventù nazionale di Fratelli d’Italia torna a Mazara del Vallo. E’ stato eletto Francesco Giacalone. Ai lavori hanno partecipato i dirigenti provinciali e regionali del partito. Presenti: l’onorevole Beppe Bica, il vice presidente provinciale Paolo Torrente, Elena Fontana coordinatrice comunale, Gianpaolo Caruso, Livio Marrocco, Davide Brillo, Giuseppe Crimi.



Le dichiarazioni

Per Paolo Torrente, pronto alla prova elettorale delle regionali del 2027, candidatura già ufficializzata dal presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, si tratta di una importante conquista per la città dí Mazara.

Torrente a margine dei lavori ha sottolineato che: “C’è una bellissima e giovane comunità militante presso l’Auditorium Caruso. Questo significa che c’è voglia di politica tra i giovani e Fratelli d’Italia è il partito giusto dove produrre idee che diventeranno atti concreti nelle nostre realtà territoriali. Abbiamo costruito tanto in questi anni in città ed in provincia; questo è un traguardo in linea con quelli già raggiunti e che ci convince che sia la strada giusta. Quella di chi a testa bassa sta a contatto con il territorio e raggiunge anche chi, come i giovani, si sarebbero disaffezionati! La politica è amore per la propria terra e da queste parti, coltiviamo l’orgoglio di combattere per lei”.

Per Gianpaolo Caruso, già assessore comunale, è motivo di orgoglio che la presidenza provinciale del movimento giovanile sia tornata a Mazara: “25 anni fa mi onorai di guidare la comunità giovanile su nomina di Giorgia Meloni, 25 anni dopo Francesco Giacalone, il nostro consigliere comunale, avrà lo stesso onore ed onore. Credo sia fondamentale che una nuova classe dirigente si strutturi in tutta la provincia di Trapani e partecipi alla costruzione umana e politica della classe dirigente istituzionale nel presente e nell’immediato futuro”.

La coordinatrice Fontana è’ entusiasta: “Francesco Giacalone è gia il nostro consigliere comunale più giovane e adesso anche presidente provinciale della Gioventù Nazionale Trapani. I sacrifici e l’abnegazione nel portare avanti le nostre battaglie, si concretizzano anche all’interno del nostro partito e fanno da esempio per chi a noi guarda con fiducia e volontà di sostenerci e partecipare attivamebtotal cambiamento delle nostre realtà territoriali. E quando questo parte dalle nuove generazioni, allora l’orgoglio é ancora più grande”.



Il neo segretario provinciale



Francesco Giacalone adesso sarà alla prova delle responsabilità: “ L’onere della responsabilità delle nostre idee sarà la linfa della nostra azione. Un grazie particolare a chi ha creduto in me e in tutti noi sin da subito: Paolo Torrente e Giampaolo Caruso. Per ultimi, certo non da ultimi, grazie ai neo eletti nel direttivo (Andrea Angileri, Cosimo Sisto, Michele Borghi Gentile) e a tutto il gruppo dirigente regionale e nazionale per la loro amicizia e fiducia (Andrea Piepoli, Caterina Funel, Aldo Gulotta, Maicol Busilacchi) oltre che al nostro coordinatore comunale (Elena Fontana) e a tutto il partito a mazara e al gruppo consiliare di cui mi onoro fare parte. Un saluto ed un ringraziamento anche a tutti gli intervenuti, in particolare grazie per il loro sostegno agli onorevoli Peppe Boca e Livio Marrocco”.



