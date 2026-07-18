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Cronaca

» Piccole Storie
18/07/2026 18:00:00

Marsala: rimpatriata estiva per alunni e insegnanti della 3C dell'Istituto "Stefano Pellegrino"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-07-2026/marsala-rimpatriata-estiva-per-alunni-e-insegnanti-della-3c-dell-istituto-stefano-pellegrino-450.jpg

Una serata all’insegna dei ricordi, dell’amicizia e dei legami rimasti nel tempo. Gli ex alunni della classe 3C dell’Istituto comprensivo “Stefano Pellegrino” di Marsala si sono ritrovati per la consueta rimpatriata estiva, tornando per qualche ora ai giorni trascorsi tra i banchi di scuola.

 

A distanza di anni, la stessa voglia di stare insieme

La classe, che nell’anno scolastico 1997/1998 conseguì la licenza media, ha riunito vecchi compagni per condividere racconti, aneddoti e momenti di convivialità. Un appuntamento diventato occasione per riscoprire amicizie nate durante gli anni della scuola e rimaste vive anche dopo tanto tempo.

 

Presenti anche gli insegnanti

Alla serata hanno partecipato anche due insegnanti che hanno accompagnato il percorso scolastico degli studenti: Nina Titone e Salvatore Gandolfo.

La loro presenza ha reso ancora più speciale l’incontro, riportando alla memoria gli anni della scuola media e il rapporto costruito con gli alunni durante il percorso formativo.

Una bella tradizione che continua a rinnovarsi e che conferma come i legami nati tra i banchi di scuola possano resistere agli anni e alle distanze.









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