Marsala: il padre a processo per maltrattamenti, la figlia è indagata per un morso

18/07/2026 08:30:00

C’è un colpo a sorpresa nella vicenda che nei giorni scorsi ha visto la richiesta di condanna a cinque anni e quattro mesi di carcere per il 49enne marsalese Giovanni Vassallo, processato, in Tribunale, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali in danno di una figlia all’epoca minorenne. Quest’ultima, infatti, che con le sue dichiarazioni ha fatto finire sotto processo il padre e uno zio, adesso è indagata dal Tribunale per i minorenni con l’accusa di avere dato un morso al padre.

Questo sarebbe accaduto lo stesso giorno in cui lei accusa il genitore di violenze fisiche. E secondo il legale di Giovanni Vassallo, l’avvocato Dietro Tranchida, ciò “comprova l’aggressività della ragazza”. Per la giovane (D.V, adesso 20enne) è stata fissata l’udienza preliminare in camera di consiglio, davanti al gip Maria Pino, per il prossimo 15 settembre. Teatro dei fatti è una contrada dell’entroterra marsalese: Madonna Cava Bufalata.



