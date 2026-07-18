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Cronaca

» Giudiziaria
18/07/2026 08:30:00

Marsala: il padre a processo per maltrattamenti, la figlia è indagata per un morso

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-07-2026/marsala-il-padre-a-processo-per-maltrattamenti-la-figlia-e-indagata-per-un-morso-450.jpg

C’è un colpo a sorpresa nella vicenda che nei giorni scorsi ha visto la richiesta di condanna a cinque anni e quattro mesi di carcere per il 49enne marsalese Giovanni Vassallo, processato, in Tribunale, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali in danno di una figlia all’epoca minorenne. Quest’ultima, infatti, che con le sue dichiarazioni ha fatto finire sotto processo il padre e uno zio, adesso è indagata dal Tribunale per i minorenni con l’accusa di avere dato un morso al padre. 

 

Questo sarebbe accaduto lo stesso giorno in cui lei accusa il genitore di violenze fisiche. E secondo il legale di Giovanni Vassallo, l’avvocato Dietro Tranchida, ciò “comprova l’aggressività della ragazza”. Per la giovane (D.V, adesso 20enne) è stata fissata l’udienza preliminare in camera di consiglio, davanti al gip Maria Pino, per il prossimo 15 settembre. Teatro dei fatti è una contrada dell’entroterra marsalese: Madonna Cava Bufalata.









Native | 17/07/2026
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