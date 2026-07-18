Caldo record in Sicilia: sfiorati i 49 gradi, ma l'emergenza è sotto controllo

18/07/2026 20:21:00

La Sicilia ha vissuto oggi una delle giornate più calde dell'estate, con temperature ben oltre i 40 gradi in gran parte dell'Isola e un picco di 48,4°C registrato a Casteltermini, nell'Agrigentino. Nonostante il caldo eccezionale, la Protezione civile regionale assicura che, al momento, la situazione è sotto controllo.

Oltre 130 località sopra i 40 gradi

Secondo i dati della rete di monitoraggio della Protezione civile, circa 130 stazioni meteorologiche hanno registrato temperature superiori ai 40°C. Di queste, 15 hanno superato i 45°C, con le aree più colpite concentrate nel centro-sud della Sicilia. Valori che, in alcuni casi, hanno persino superato le previsioni elaborate nei giorni scorsi.

L'allerta era stata lanciata con cinque giorni di anticipo

L'ondata di calore non è arrivata impreparata. Già cinque giorni fa la Protezione civile regionale aveva diffuso uno specifico avviso di preallertamento, invitando Comuni, enti e cittadini ad adottare tutte le misure necessarie per affrontare le alte temperature e il conseguente aumento del rischio incendi.

Una pianificazione che, secondo la Regione, ha contribuito a limitare gli effetti dell'emergenza.

Nessuna criticità sanitaria e incendi nella media

Nonostante il caldo estremo, la situazione viene definita stabile. La Protezione civile fa sapere che non sono stati segnalati eventi sanitari rilevanti direttamente collegati alle alte temperature. Anche il numero degli incendi resta, al momento, in linea con la media stagionale, favorito anche dall'assenza di venti forti che avrebbero potuto alimentare rapidamente le fiamme.

Sistema di emergenza pienamente operativo

Resta alta l'attenzione da parte del sistema regionale di protezione civile. Le sale operative continuano a monitorare costantemente l'evoluzione delle condizioni meteo.

Sono impegnati sul territorio i Vigili del Fuoco, il Corpo Forestale e le organizzazioni di volontariato coordinate dalla Protezione civile, con numerose squadre impegnate anche in attività di pattugliamento preventivo contro gli incendi.

Le raccomandazioni ai cittadini

Le autorità invitano la popolazione ad adottare comportamenti prudenti durante le ore più calde della giornata:

evitare l'esposizione al sole e gli sforzi fisici nelle ore centrali;

restare, quando possibile, in ambienti freschi o climatizzati;

mantenere chiuse persiane e tende nelle ore di maggiore irraggiamento;

utilizzare il climatizzatore con temperature comprese tra 25 e 28 gradi, evitando sbalzi eccessivi con l'esterno;

bere molta acqua e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili.

Per quanto riguarda il rischio incendi, la Protezione civile rinnova l'appello a segnalare tempestivamente qualsiasi principio di incendio o comportamento sospetto, ricordando che molti roghi continuano ad avere origine dolosa o dovuta a comportamenti imprudenti. L'ondata di calore dovrebbe proseguire anche nelle prossime ore e il monitoraggio della situazione resta costante.



