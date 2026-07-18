Poggioreale: il sindaco Palermo nomina due nuovi assessori: Francesco Blanda e Marianna Culmone

18/07/2026 20:00:00

La giunta comunale di Poggioreale torna al completo. Il sindaco Carmelo Palermo ha nominato due nuovi assessori per ricostituire l'esecutivo dopo le dimissioni di Giovanni Vella e Antonella Caruana. A entrare a far parte della squadra di governo sono l'avvocato Francesco Blanda e la biologa Marianna Culmone. Le deleghe saranno assegnate con un successivo provvedimento che il primo cittadino adotterà nei prossimi giorni.

Il sindaco: "Competenze che rafforzano l'azione amministrativa"

«Si tratta di due validi professionisti – afferma il sindaco Carmelo Palermo – le cui competenze contribuiranno a rendere più efficace l'azione amministrativa. Queste nomine, inoltre, consolidano le alleanze politiche e rafforzano la maggioranza di governo».

Con queste designazioni il sindaco completa in pochi giorni il riassetto della giunta.

Mariano Sancetta nuovo vicesindaco

Contestualmente è stato nominato anche il nuovo vicesindaco. L'incarico è stato affidato a Mariano Sancetta, già assessore con deleghe a sport, turismo, spettacolo, pubblica istruzione, politiche sociali, politiche giovanili e cultura.

Le dimissioni del presidente del Consiglio comunale

Sul fronte istituzionale, sono arrivate anche le dimissioni del presidente del Consiglio comunale, Sandro Ippolito.

«Ne prendo atto – commenta il sindaco – e mi riservo di fare le necessarie considerazioni rispetto alle motivazioni da lui indicate. Sono certo che il Consiglio comunale potrà presto eleggere il nuovo presidente e continuare a sostenere l'attività della giunta, così come è avvenuto fino a oggi».



