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» Dai Comuni
18/07/2026 20:00:00

Poggioreale: il sindaco Palermo nomina due nuovi assessori: Francesco Blanda e Marianna Culmone

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-07-2026/poggioreale-il-sindaco-palermo-nomina-due-nuovi-assessori-francesco-blanda-e-marianna-culmone-450.jpg

La giunta comunale di Poggioreale torna al completo. Il sindaco Carmelo Palermo ha nominato due nuovi assessori per ricostituire l'esecutivo dopo le dimissioni di Giovanni Vella e Antonella Caruana. A entrare a far parte della squadra di governo sono l'avvocato Francesco Blanda e la biologa Marianna Culmone. Le deleghe saranno assegnate con un successivo provvedimento che il primo cittadino adotterà nei prossimi giorni.

 

Il sindaco: "Competenze che rafforzano l'azione amministrativa"

«Si tratta di due validi professionisti – afferma il sindaco Carmelo Palermo – le cui competenze contribuiranno a rendere più efficace l'azione amministrativa. Queste nomine, inoltre, consolidano le alleanze politiche e rafforzano la maggioranza di governo».

Con queste designazioni il sindaco completa in pochi giorni il riassetto della giunta.

 

Mariano Sancetta nuovo vicesindaco

Contestualmente è stato nominato anche il nuovo vicesindaco. L'incarico è stato affidato a Mariano Sancetta, già assessore con deleghe a sport, turismo, spettacolo, pubblica istruzione, politiche sociali, politiche giovanili e cultura.

 

Le dimissioni del presidente del Consiglio comunale

Sul fronte istituzionale, sono arrivate anche le dimissioni del presidente del Consiglio comunale, Sandro Ippolito.

«Ne prendo atto – commenta il sindaco – e mi riservo di fare le necessarie considerazioni rispetto alle motivazioni da lui indicate. Sono certo che il Consiglio comunale potrà presto eleggere il nuovo presidente e continuare a sostenere l'attività della giunta, così come è avvenuto fino a oggi».









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