Mazara, assistenza a casa per disabili. Pubblicato l'avviso

18/07/2026 08:00:00

Pubblicati nell'albo pretorio del portale istituzionale del Comune di Mazara l'Avviso, l'elenco degli enti ed il modello di domanda che il Distretto Sanitario n. 53 di cui Mazara è capofila ha emanato per l'individuazione dei beneficiari del servizio di assistenza domiciliare assistenziale in favore di persone con disabilità maggiore.

In particolare l'Avviso disciplina le modalità di accesso al servizio di Assistenza Domiciliare, finalizzato a sostenere la permanenza della persona con disabilità nel proprio ambiente di vita, promuovendone l'autonomia personale, il mantenimento delle relazioni familiari e sociali e favorendo la realizzazione del Progetto di Vita, in coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di non autosufficienza.

Le prestazioni saranno erogate mediante Enti accreditati iscritti all’Albo Distrettuale per i servizi a valere sui fondi del PNRR dei residui fondi della non autosufficienza.

Destinatari. Possono presentare domanda i cittadini che, alla data di scadenza del presente Avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza in uno dei Comuni del Distretto Socio Sanitario n. 53 (Mazara del Vallo, Salemi, Gibellina e Vita);

- età non inferiore a diciotto anni;

- riconoscimento della condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, della Legge n. 104/1992;

L'intervento avrà durata complessiva di massimo 14 settimane. Per ciascun beneficiario saranno garantite massimo n. 6 ore settimanali di assistenza domiciliare. Le settimane e le ore del servizio suddette possono subire modifiche sulla base dell’istanze pervenute nella logica di soddisfare il bisogno espresso dalle istanze presentate entro il termine di scadenza previsto.

Il servizio sarà svolto nel rispetto del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) nell’ambito dell’eventuale Progetto di Vita predisposto dalla competente Unità di Valutazione Multidimensionale Disabilità (UVMD).

Numero dei beneficiari. In relazione alle risorse finanziarie disponibili il numero massimo dei beneficiari è così determinato:

Comune di Mazara del Vallo: n. 21 beneficiari; Comune di Salemi: n. 11 beneficiari;

Comune di Gibellina: n. 5 beneficiari;

Comune di Vita: n. 2 beneficiari.

Qualora in uno dei Comuni del Distretto il numero delle istanze ammissibili risulti inferiore ai posti assegnati, il Distretto si riserva la facoltà di ridistribuire le disponibilità residue tra gli altri Comuni, al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse finanziarie disponibili.

Modalità di presentazione delle domande. La domanda di ammissione al servizio dovrà essere redatta esclusivamente sull'apposito modello allegato al presente Avviso (Allegato "1"), sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante (genitore, tutore, curatore o amministratore di sostegno) e presentata al Comune di residenza entro il termine del 31 luglio 202631/07/2026.

Le domande potranno essere presentate mediante una delle seguenti modalità:

- consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di residenza;

- spedizione mediante raccomandata A/R;

- trasmissione mediante posta elettronica certificata (PEC) ai sottoindicati indirizzi: protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it

protocollo@pec.cittadisalemi.it

protocollo@pec.comune.gibellina.tp.it

protocollo@pec.comunedivita.it



