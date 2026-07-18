Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
18/07/2026 08:51:00

Marsala, ordinanza della sindaca Patti contro la malamovida: stop agli alcolici dopo le 23

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-07-2026/marsala-ordinanza-della-sindaca-patti-contro-la-malamovida-stop-agli-alcolici-dopo-le-23-450.jpg

A Marsala arriva una nuova stretta contro la malamovida. La sindaca Andreana Patti ha firmato un'ordinanza che introduce il divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in diverse fasce e modalità, con l'obiettivo di tutelare l'ordine pubblico, la sicurezza urbana e il decoro cittadino durante la stagione estiva. Il provvedimento resterà in vigore fino al 30 ottobre.

 

Divieto dalle 23 alle 6 del mattino

L'ordinanza stabilisce che, dalle ore 23 alle ore 6 del giorno successivo, su tutto il territorio comunale è vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Nello stesso arco orario è inoltre vietato detenere e consumare alcolici nei luoghi pubblici.

La misura riguarda l'intero territorio di Marsala e punta a limitare gli episodi legati all'abuso di alcol nelle ore notturne.

 

Chi dovrà rispettare il provvedimento

Il divieto interessa un'ampia platea di attività economiche. In particolare coinvolge:

·        gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche temporanei;

·        i circoli privati;

·        le attività artigianali;

·        le attività commerciali;

·        i distributori automatici.

Sono comprese sia le attività in sede fissa sia quelle itineranti.

 

L'eccezione per bar e ristoranti

L'ordinanza non vieta il consumo di bevande alcoliche all'interno dei locali autorizzati e negli spazi esterni regolarmente concessi in occupazione dagli esercizi pubblici.

Chi siede ai tavoli di un bar, pub o ristorante potrà quindi continuare a consumare bevande alcoliche nel rispetto delle autorizzazioni previste.

 

Sanzioni fino a 5 mila euro

Per chi non rispetterà le disposizioni sono previste le sanzioni stabilite dalla legge, che possono arrivare fino a 5.000 euro nei casi più gravi.

Con questa ordinanza il Comune punta a contrastare gli episodi di malamovida, ridurre i disagi per i residenti e garantire maggiore sicurezza negli spazi pubblici durante il periodo di maggiore affluenza estiva.









Native | 17/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-07-2026/1783515747-0-da-marsala-al-set-di-the-odyssey-la-dgr-multiservice-a-favignana.jpg

Da Marsala al set di "The Odyssey": la DGR Multiservice a...

Native | 17/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-07-2026/1784200674-0-giovanni-luca-morra-trapani-shipyard-tra-mezzi-veloci-offshore-e-innovazione.png

Giovanni Luca Morra: Trapani Shipyard tra mezzi veloci, offshore e...

Native | 16/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-07-2026/1782991058-0-bracciali-dodo-uomo-in-titanio-modelli-e-idee-regalo.png

Bracciali DoDo uomo in titanio: modelli e idee regalo