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» Dai Comuni
18/07/2026 08:16:00

Marsala: due monopattini sequestrati nel primo giorno dell'obbligo di assicurazione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-07-2026/1784355712-0-marsala-due-monopattini-sequestrati-nel-primo-giorno-dell-obbligo-di-assicurazione.jpg

A Marsala sono partiti i controlli della Polizia Municipale in concomitanza con l'entrata in vigore dell'obbligo di copertura assicurativa per i monopattini elettrici. Già nella prima giornata di verifiche gli agenti hanno sequestrato due mezzi risultati non in regola, applicando le sanzioni previste dalla normativa.

 

Pattuglie rafforzate sul territorio

Per rendere più efficaci i controlli, il comandante della Polizia Municipale Giuseppe D'Alessandro ha disposto una rimodulazione del servizio di pattugliamento. Alle tradizionali pattuglie in auto si è aggiunto personale motorizzato, così da garantire una maggiore mobilità e un controllo più capillare delle strade cittadine.

L'obiettivo è monitorare il rispetto delle nuove disposizioni sui monopattini elettrici e intervenire più rapidamente nelle situazioni di irregolarità.

 

Controlli anche contro l'uso del cellulare alla guida

L'attività della Polizia Municipale non riguarda esclusivamente i monopattini. Gli agenti sono impegnati anche nel contrasto ai comportamenti più pericolosi alla guida, a partire dall'utilizzo del telefono cellulare durante la conduzione dei veicoli, una delle principali cause di distrazione e di incidenti stradali.

 

Due sequestri nella prima giornata

Nel corso dei controlli effettuati sono stati sequestrati due monopattini elettrici non in regola con le nuove disposizioni. Per i conducenti sono scattate le sanzioni previste dalla legge.

 

Verifiche anche nel fine settimana

Dal Comando di Polizia Municipale fanno sapere che i controlli proseguiranno anche nel fine settimana, con l'obiettivo di far rispettare le nuove norme e aumentare la sicurezza della circolazione sulle strade di Marsala.









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